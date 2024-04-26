يستخدم في العلاج والتجميل والتنظيف.. 15 فائدة مذهلة لليمون

يحتوي الليمون على نسبة عالية من العناصر الغذائية ما يجعله ذو فائدة كبيرة في دعم صحة الجسم، وتعزيز الجمال، ومهما في القيام بأعمال التنظيف.

في هذا المقال، سنشير إلى الفوائد العديدة لهذه الفاكهة الحمضية بما يجعلها ضرورية في كل بيت.

دعم صحة القلب

توفر حبة ليمون واحدة حوالي 31 ملغ من فيتامين سي، وتظهر الأبحاث أن تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

التحكم بالوزن

غالبا ما يتم الترويج لليمون كغذاء لإنقاص الوزن، وإحدى النظريات الشائعة هي أن ألياف البكتين القابلة للذوبان الموجودة فيها تتوسع في المعدة، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وتشير نظرية أخرى إلى أن شرب الماء الساخن مع الليمون يساعدك على إنقاص الوزن.

منع حصوات الكلى

مجرد نصف كوب من عصير الليمون يوميا قد يوفر ما يكفي من حامض الستريك للمساعدة في منع تكون حصوات الكلى لدى الأشخاص الذين أصيبوا بها بالفعل.

الحماية من فقر الدم

نظرا لأن الليمون يحتوي على فيتامين سي وحمض الستريك، فقد يحمي من فقر الدم عن طريق ضمان امتصاص أكبر قدر ممكن من الحديد في النظام الغذائي.

تقليل مخاطر بالسرطان

كشفت بعض الدراسات القائمة على الملاحظة أن الأشخاص الذين يتناولون معظم الفواكه الحمضية لديهم خطر أقل للإصابة بالسرطان.

كما أثبتت دراسات أجريت في أنبوبة الاختبار، أن العديد من المركبات الموجودة في الليمون قتلت الخلايا السرطانية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يتكون الليمون من حوالي 10% من الكربوهيدرات، معظمها على شكل ألياف قابلة للذوبان وسكريات بسيطة.

والألياف القابلة للذوبان يمكن أن تحسن صحة الأمعاء وتبطئ عملية هضم السكريات والنشويات، وقد تؤدي هذه التأثيرات إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، بحسب لموقع healthlin.

ماهي فوائد الليمون في التجميل؟

إزالة البثور

يعتبر الليمون مثاليا لمحو البثور والرؤوس السوداء وندباتها المتبقية، وذلك بغمس كرة قطنية في عصير الليمون الطازج ثم فركها على المنطقة المصابة لمدة 5 دقائق كل يوم.

بشرة شابة

يساعد وضع عصير الليمون على البشرة على شدها وتنعيم الخطوط الدقيقة لمحاربة الشيخوخة، ما عليك سوى عصر ليمونة كاملة في برطمان صغير ثم إضافة ما يكفي من السكر حتى يصبح الخليط سميكا.

رشي بشرتك بالماء الدافئ ثم قومي بتقشيرها بهذا المقشر الطبيعي الذي سيحافظ على نعومة وجهك وشفتيك.

مسح البقع الداكنة

بعد الاستحمام، اغمسي مرفقيك في عصير الليمون الطازج لأن خصائص التبييض الموجودة فيه ستقوم بتبييض هذه المنطقة.

تفتيح الشعر

يمكن استخدام عصير الليمون على خصلات الشعر مرتين في الأسبوع لتفتيحها، وذلك بتسخين الليمون غير المقطع لمدة 15 ثانية في الميكروويف للحصول على ضعف كمية العصير.

تعزيز صحة الشعر

لتعزيز صحة الشعر، افركي فروة الرأس بقطعة من الليمون وتركه لمدة نصف ساعة قبل أن تغسلي شعرك، حيث يقوي خصلات الشعر ويلمعها، ويقضي على القشرة.

توحيد لون البشرة

يُنصح خبراء التجميل بخلط عصير الليمون مع الماء وصودا الخبز، لتقشير المناطق المصابة لتوحيد لون البشرة، وفق ما نشره موقع eatthis.

ماهي استعمالات الليمون في التنظيف؟

إخفاء الروائح

يعمل الليمون على إخفاء الروائح غير المستحبة في المنزل، وذلك بغلي شرائح الليمون وحفنة من القرنفل في وعاء من الماء، سيترك الخليط الهواء منعشا بالليمون.

تلميع النحاس

لإعادة البريق للنحاس، اغمسي نصف ليمونة في طبق صغير به ملح خشن، ثم افركيها على سطحه، تأكدي من شطف أي بقايا بعد التنظيف ثم جففيها.

تبييض الملابس

لتبييض الملابس، أضيفي شرائح الليمون إلى إناء من الماء واتركيه حتى يغلي، ضعي الملابس التي ترغبين في تبييضها واتركيها تنقع لبضع ساعات أو حتى طوال الليل، حسب موقع marthastewart.