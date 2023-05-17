يستفيدون من نفس النظام التعويضي للموظفين

مسارهم يحكمه إطار قانوني متكامل.. بن طالب:

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أن المسار المهني للمتعاقدين يحكمه إطار قانوني متكامل على غرار الموظفين، إذ يستفيد هؤلاء من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-136 وهو نفس النظام التعويضي الممنوح للعمال المهنيين الذين لا يحوزون صفة الموظف.

وأضاف الوزير، في رده على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص إمكانية تثبيت العمال المتعاقدين في مناصب عمل قارة، أنه يتم تصنيف المعنيين ودفع رواتبهم وفق مستوى تأهيلهم وذلك عملا بأحكام المادة 71 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308، وكذا التعليمة رقم 10 المؤرخة في 14 جانفي 2008، المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان العموميين ودفع رواتبهم، كما يضمن المرسوم الرئاسي المذكور حقوق المتعاقدين من حيث التعويضات والتكوين والضمانات التأديبية والعطل الاستثنائية والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتقاعد.

وأكد الوزير من جهة أخرى، أن جعل مناصب المتعاقدين دائمة لا يتماشى مع أحكام المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المادة 22 منه، التي تنص على أن شغل منصب بصفة التعاقد لا يخول لصاحبه اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج ضمن رتبة من رتب الوظيفة العمومية.

وفي سياق آخر، أوضح الوزير، ردا على الانشغال المتعلق باحتساب سنوات الخبرة المهنية لمنتسبي جهاز المساعدة على الإدماج المهني، أن احتساب سنوات التقاعد يتم مقابل دفع اشتراكات بعنوان التقاعد طبقا للتشريع المعمول به كما حدد المرسوم التنفيذي رقم 08-126 أداءات التأمينات الاجتماعية التي يستفيد منها الشباب المدمجون في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية.