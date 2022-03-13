يسرى تكشف: هذا هو الفنان الوحيد الذي تمنيت الزواج منه!

كشفت الممثلة المصرية يسرى عن اسم الفنان الذي تمنت الزواج منه، خلال برنامج تلفزيوني، وأكدت بأنها ما كانت لترفضه لو تقدم لها.

وتحدثت يسرى في برنامج “لايف من الدوبلكس” الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، عن الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها، وكذلك عن أقرب نجمات الوسط الفني بالنسبة لها.

وقالت عن علاقتها بزعيم الكوميديا المصرية: “نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام، وهو الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي”.

وأضافت: “لو كان إتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه.. حضنت الدنيا عن طريق عادل إمام، والدويتو الذي قمنا به مازال حيًا، وقمنا بـ17 فيلم سويًا”.

وتابعت: “شِرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت، بتضحكي وتهزري، وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة.. هناك كيمياء بيننا في جميع الأفلام، وعندما أنظر له أرتاح وأفرح، وهو يجعلني أمثل بمزاج”.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها يسرى عن علاقتها بعادل إمام وأمنيتها الزواج منه ولديها الكثير من التصريحات السابقة عبر برامج مختلفة.

يسرى تكشف أسرار علاقتها بزعيم الكوميديا عادل إمام

وكشفت يسرى، الأحد 28 فيفري 2021، خلال استضافتها في برنامج “سهرانين”، مع الفنانين أمير كرارة، ومحمد الشرنوبي، أسرار علاقتها بزعيم الكوميديا عادل إمام.

وقالت يسرى إن “كواليس أعمال الزعيم ممتعة ومليئة بالضحك والهزار، الكل بيكون سعيد ومبسوط وهو شخص جميل ودمه خفيف وملتزم وعارف اسم كل واحد في فريق العمل”.

وأضافت: “إنها كانت محظوظة جدا لأنها عملت معه 17 فيلما سينمائيا”.

عن طبيعة العمل إلى جانب الزعيم قالت يسرى: “لما بيحس إنه عمل مشهد حلو من المستحيل يعيده تاني”.

من جانب آخر تحدثت كيف أنه غيّر النظرة المعتادة تجاه الفقراؤ بقولها: “كان لما يعمل دور شخصية فقيرة كان لازم يظهر بمظهر نظيف، الفقر ليس له علاقة بالمظهر الخارجي غير النظيف”.

وكانت يسرى قد صرحت سابقا أن عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لا تستطيع أن ترفض له أي طلب، وأنها حتى لو كانت مرتبطة بعمل فني تلغيه لتعمل إلى جانبه.

وقالت أيضا: “لو كان طلب الزواج مني لم أكن أستطيع رفضه…عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه”.