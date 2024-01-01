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رياضة

يسري بوزوق أفضل لاعب في الدوري المغربي

ع. ع
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يسري بوزوق أفضل لاعب في الدوري المغربي

إلى غاية الجولة الـ13 من الدوري المغربي، يُعتبر الجزائري يُسري بوزوق أفضل لاعب في الدوري المغربي من ناحية الأرقام والإحصائيات التي تُقدمها منصة “سوفاسكور”،

حيث يتوفر يسري بوزوق على أعلى معدل تنقيط في البطولة بواقع 7,90/10، يليه زميله نوفل الزرهوني بواقع 7,73/10 فيما يحتل الودادي يحيى جبران المركز الثالث بواقع 7,72.

بوزوق لا يتفوق فقط في الأرقام، بل يتفوق أيضا بلغة الأهداف والمساهمات، بحيث يحتل اللاعب الجزائري المركز الأول كأكثر لاعب يُساهم تهديفيا بمجموع 10 مساهمات تهديفية منها 7 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، يليه زميله أيضا نوفل الزرهوني بتسع مساهمات تهديفية، فيما يحتل المركز الثالث مهاجم المغرب التطواني بثماني مساهمات تهديفية.

هذا ويحتل يسري بوزوق المركز الثاني في ترتيب أكثر لاعب يُقدم تمريرات مفتاحية، وذلك بواقع 1,8 تمريرة مفتاحية في المباراة، متمركزا خلف لاعب نهضة بركان محمد المورابيط الذي يُقدم 2,3 تمريرة مفتاحية في اللقاء.

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