يسري بوزوق يعود إلى تدريبات الرجاء

بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة بسبب وفاة والده

بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة بسبب وفاة والده، عاد الجزائري يسري بوزوق للعب رفقة فريقه الرجاء الرياضي المغربي حيث أستأنف التدريبات رفقة الفريق الأخضر وذلك استعدادا للاستحقاقات القادمة.وكان بوزوق قد غاب عن المباريات الأخيرة للرجاء أمام نهضة الزمامرة. بسبب سفره إلى الجزائر بعد وفاة والده بعد صراع طويل مع المرض.

وعليه، كانت الرابطة الاحترافية لكرة القدم. قد قررت تأجيل مباراة الرجاء أمام نهضة بركان، بسبب الالتزامات القارية للفريق البركاني.

في السياق ذاته، كان النادي الأخضر تقدم بأحر التعازي لعائلة وأحباء المرحوم. كما أعرب العديد من لاعبي الرجاء الرياضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم الشديد لوفاة والد زميلهم بوزوق، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.جدير بالذكر أن يسري بوزوق يعتبر من أبرز لاعبي الرجاء الرياضي، حيث يلعب في مركز الجناح الأيمن. حيث يتميز بسرعته ومهاراته الفنية العالية. ساهمت في تحقيق الرجاء الرياضي العديد من الألقاب، من بينها لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2018.