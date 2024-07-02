يسري بوزوق يقود الرجاء المغربي لتحقيق الثنائية

سجل هدفا وقدّم تمريرة هدف الفوز

مازال اللاعب الجزائري لنادي الرجاء البيضاوي المغربي يسري بوزوق يصنع الحدث في الدوري المغربي حيث لعب دورا كبيرا في تتويج فريقه بكأس العرش، وأصبح مطلب العديد من الأندية من بينها مولودية الجزائر وشباب بلوزداد وفريق ينشط في الدوري السعودي.

وكان يوسري بوزوق، وراء تتويج فريقه رجاء الدار البيضاء المغربي للتتويج بكأس العرش لكرة القدم، ليحقق بذلك ثنائية الدوري والكأس لموسم 2023-2024. وساهم اللاعب الجزائري بوزوق بقسط كبير في فوز فريق الرجاء البيضاوي في نهائي مسابقة كأس العرش المغربي، مساء أمس الإثنين، على حساب نادي الجيش الملكي (2-1). وافتتح بوزوق باب التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة الـرابعة من اللقاء، قبل أن يعدل نادي الجيش الملكي النتيجة في الدقيقة الـ28 بواسطة أمين زحزوح والمهاجم الجزائري ليمنح التقدم لصالح الرجاء، في الدقيقة الـ78 من خلال تقديمه تمريرة حاسمة لأحد زملائه مسجلا هدف التتويج.

وكان بوزوق قد تُوج، قبل أسبوعين، رفقة رجاء الدار البيضاء، بلقب الدوري المغربي لكرة القدم. ليكون بذلك النجم الجزائري الواعد قد حقّق ثنائية مميزة في ثاني موسم له مع ناديه المغربي. وفرض بوزوق نفسه كأحد أفضل اللاعبين بالمغرب في الموسم المنقضي ( 2023-2024)، بحيث سجل 15 هدفاً و قدم 14 تمريرة حاسمة في 32 مباراة رسمية بكل المسابقات. كما نال اللاعب الجزائري أيضاً لقب أفضل هداف في الدوري برصيد 14 هدفاً.

وكان يسري بوزوق، البالغ من العمر 22 عاماً، قد انضم لنادي رجاء الدار البيضاء المغربي، في صيف 2022، في صفقة حرة، قادماً من نادي بارادو، وبحسب تقارير صحفية عدة، فإنّ عقد بوزوق مع الرجاء البيضاوي، الذي يمتد إلى غاية جوان 2025، يتضمن شرط جزائي بقيمة 600 ألف يورو.