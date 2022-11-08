يسير الجزائر تعلن عن 150 مليون دولار تمويلات من مستثمرين أجانب

أعلنت شركة يسير عن جمع 150 مليون دولار في تمويل السلسلة قصد تعزيز نموّها المحلي وتوسّعها في إفريقيا وفي العالم.

وأعلنت يسير، وهي منصة تسويق إلكترونية تُقدم خدمات حسب الطلب مثل النقل وتوصيل الوجبات والبقالة، بالإضافة إلى الخدمات المالية، أنها جمعت 150 مليون دولار لتمويل سلسلة ب من مستثمرين عالميين بارزين.

وحسب بيان للشركة فقد قاد الاستثمار BOND، وهي إحدى أكبر شركات رأس المال الاستثماري في سيليكون فالي، بمشاركة Y Combinator، أكبر مسرع للمؤسسات الناشئة في العالم، DN Capital ،Dorsal Capital ،Quiet Capital و

Stanford Alumni Ventures، بالإضافة إلى مستثمرين حاليين واستراتيجيين آخرين.

وأضاف البيان “بعد جمع 193.25 مليون دولار في السنوات الخمس منذ إطلاق الشركة، أصبحت الآن الشركة الناشئة الأعلى قيمة في شمال إفريقيا وواحدة من أعلى الشركات قيمة في إفريقيا والشرق الأوسط”.

وقد صرّح نور الدين طايبي، المؤسس والرئيس المدير العام ليسير، قائلا “نتطلع إلى توسيع وجودنا في مناطق جغرافية أخرى لنصبح أول تطبيق SuperApp يعتمد عليه العديد من الأشخاص”.