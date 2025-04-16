يشنها سماسرة وبعض الموالين.. حملات للتشكيك بجودة الأغنام المستوردة

أصدرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” تنبيهًا هامًا للمستهلكين مع اقتراب دخول أول دفعات القطيع المستورد لعيد الأضحى 2025.

وأكدت المنظمة في بيان لها الثلاثاء أن بعض الجهات المشبوهة من سماسرة وبعض الموالين غير النزهاء قد يشنون حملات لتشويه سمعة الأغنام المستوردة، بهدف خلق البلبلة والتأثير على المستهلكين وتحقيق مصالح ضيقة.

وأوضحت المنظمة أن عملية استيراد المواشي تتم وفق دفتر شروط صارم وتخضع لمراقبة صحية دقيقة من أطباء بيطريين معتمدين، لضمان جودة وسلامة الأضاحي قبل طرحها في الأسواق.

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية، التي تشتهر بصرامتها في مجال الصحة الحيوانية، تستورد أضاحيها من عدة دول سنويًا لتوفير أضاحي ذات جودة عالية للحجاج.

ودعت المنظمة المستهلكين إلى الحذر من الإشاعات وعدم الانسياق وراء حملات التشكيك، مؤكدة أن هذه الحملات تهدف فقط لحماية مصالح فئة معينة على حساب المستهلك.

وشددت منظمة “حمايتك” على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والوعي الكامل بما يحدث في السوق.