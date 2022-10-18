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الجزائر

يصل إلى ألف جيغا.. اتصالات الجزائر تطلق عرض الانترنت الجديد “يدوم 4G”

الشروق أونلاين
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يصل إلى ألف جيغا.. اتصالات الجزائر تطلق عرض الانترنت الجديد “يدوم 4G”
أرشيف
اتصالات الجزائر

أعلنت اتصالات الجزائر مساء الإثنين، عن عرضها الجديد للاتصال عالي التدفق بشبكة الإنترنت (الجيل الرابع) وخدمة الهاتف الثابت. بأحجام جديدة تصل إلى 1 تيرا (ألف جيغا).

 العرض الجديد Idoom 4G LTE لاتصالات الجزائر، يتضمن جهاز مودم 4G LTE مهدى، ورصيد إنترنت ابتدائي بحجم 150 جيغا لمدة 30 يوما. مع مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت  الوطني، مقابل 4500 دينار.

كما يقترح العرض الجديد تعبئات جديدة بعد نفاذ الرصيد الأولي، بحجم 150 جيغا مقابل 1500 دينار في الشهر، و1 تيرا مقابل 6500 دينار لمدة 6 أشهر.

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