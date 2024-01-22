يصورون حياتهم الوردية ثم يعلنون الطلاق بشكل مفاجئ.. هكذا يتلاعب المشاهير بالمتابعين!
فجر موضوع طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الملقبة في مصر بـ “وحش الكون” الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن الحياة الوردية التي يظهرها المشاهير لمتابعيهم، والتي تنتهي في الغالب بالطلاق إما بهدوء أو مع فضيحة.
ولطالما ظهرت ياسمين عبد العزيز في غاية الانسجام مع زوجها الفنان أحمد العوضي، يتبادلان نظرات الحب وكلمات الحنان، ويمازحان بعضهما البعض في مشاهد فريدة من نوعها أسرت عديد المتابعين لهما وجعلتهم يعتقدون بأنهما يعيشان بلا مشاكل.
وبوقوع الطلاق، مؤخرا، مباشرة بعد احتفال العوضي بعيد ميلاد زوجته، تصدر الموضوع الترند، حاصدا أزيد من 100 ألف عملية بحث في مصر خلال ساعات قليلة، حيث أعرب الكثيرون ممن يتخذون من الفنانين والمشاهير نماذج يسقطون عليها واقعهم وأحلامهم عن خيبة أملهم!
لماذا الاستغراب من طلاق ياسمين عبدالعزيز و أحمد العوضي !!
زواجهم مُهمل غير جدّي مبني على مصلحة و هي الشهرة و المال ..حياتهم عذاب و صراع نفسي .
تنتهي صلاحيتهم بـ أنتهاء جمالها الذي تستمد منها ثقتها و الشهرة .
حياة معاصي و معاناة و صراع و فوضى نفسية عارمة #السعوديه_عمان
— عَبدُالله 🌬 (@Abdulla6668) January 16, 2024
ومن قبل عبد العزيز والعوضي، فاجأت أنباء طلاق أميرة ريا وزوجها “توحة” رواد السوشيال ميديا المتابعين لهما، خاصة بعد تداول منشورات تتحدث عن خيانة الأخير للمدونة الجزائرية مع عارضة أزياء فرنسية.
وقالت بعض المصادر إن الصور التي جمعت توحة بالعارضة الفرنسية والتي انتشرت عبر إنستغرام تعود لسنوات، حيث كانت خطيبته، ما دفع بالبعض للتساؤل: من المسؤول عن نشر الصور وإيهام المتابعين بوجود فضيحة؟
توحة يعتذر من زوجته أميرة ريا https://t.co/bh9yVL43oK pic.twitter.com/BCRRzpbbAW
— أنا الجزائر (@Analgeria) October 5, 2023
كما شكل طلاق الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل منذ عدة أشهر صدمة لمحبيهما بعد الإعلان عن طلاقهما الودي، بسبب قصة الحب الكبيرة بينهما التي شغلت وسائل الإعلام المصرية طويلا، وأيضا شبكات التواصل، ثم الحديث عن بداية العداء، ثم صور فيها تقارب وما إلى ذلك من الدلائل المعبرة عن التلاعب بمشاعر المتابعين المتلهفين لمعرفة جديدهم.
بعد 12 سنة زواج طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني pic.twitter.com/Ssi7vMHv7w
— متداول (@trndday1) April 27, 2023
تفاصيل عودة تامر حسني وبسمة بوسيل بعد 8 أشهر من الطلاق في بداية العام الجديد … اول رد من بسمة بوسيل pic.twitter.com/OU9SmluKqf
— قناة تفاصيل الاخبارية (@ahmedab82869314) January 2, 2024
في ذات السياق تحدث نشطاء عن ما أسموه بنظرية المؤامرة التي يتبعها المشاهير والمدونون من أجل الظهور أكثر في واجهة الأحداث وتصدر الترندات وتحقيق المزيد من الشهرة والمشاهدات لمحتواهم والترويج لأعمالهم ومنتجاتهم.
وأشار البعض لطلاق شيرين عبد الوهاب المتكرر من الفنان حسام حبيب وما يصاحبه من دراما تجعله يفرض نفسه عبر مختلف المنصات ثم عودتها إليه وتبادل الكلمات المعسولة واللقطات الرومانسية والوعود بعدم التخلي عن بعض!!
عودة شيرين وحسام حبيب وياسمين عبدالعزيز والعوضي#شيرين #حسام_حبيب #ياسمين_عبدالعزيز#احمد_العوضي #ميرهان_حسين #مروة_المتولي #marwaelmetwally pic.twitter.com/MHmO6Lxuc0
— Marwaelmtwally (@marwaelmtwally) January 21, 2024
وحذر خبراء في العلاقات الزوجية من متابعة المشاهير الذين يظهرون في المسلسلات على شاشات التلفاز أو الأفلام السينيمائية، أو حتى قنوات التواصل الاجتماعي، وتعكير صفو الحياة بإجراء المقارنات لأن ما يظهره هؤلاء من حياة وردية ليست إلا تمثيلا أو عملية تسويقية.
كما تحدث أخصائيون نفسانيون عن خطورة التلقي السلبي لمختلف المضامين دون تفعيل لخاصية التمحيص الذهني، لأن ما نراه في الغالب مجرد وهم لا يمت بصلة للحياة الواقعية التي تبنى على المودة والرحمة وتستمر بالتغاضي والتنازل.
من جانب آخر دعا نشطاء للابتعاد عن متابعة التفاهات والاهتمام المبالغ فيه بالحياة الشخصية للآخرين سواء أكانوا مشاهير أم عاديين، لأن كل علاقة زواج فريدة من نوعها، وما ينبغي التركيز عليه هو مكارم الأخلاق التي تنتقل للأبناء من خلال ما يشاهدونه أمامهم.
طب ادولنا اجازة طيب
خلونا نركز في المهم !
مش كله ورا بعضه يعني
ياسمين عبد العزيز والعوضي
صلاح محسن
وكل يومين حكاية وكدة بقى ما هو شعب اهبل
— ᗩᗂᗩ ᘃᗢᘮᗷᗩᖇ ᥫ᭡🇵🇸🔻 (@AyaToubar) January 20, 2024
ولفت البعض في مصر إلى أجندات معينة تخدم الحكومة من خلال إلهاء الرأي العام بأخبار المشاهير للتغطية على أمور أكثر جدية ومصيرية.
والله مفي حاجه تدعو للضحك غير احنا كمصريرين مشيين ورى التفاهه والهبل وعملتوها تريند وكبرتوا الموضوع، حوار ياسمين والعوضي مجاش معاكوا اوي فنشوف فضيحه تانيه اكبر واحسن تغيبكوا عن الاحنا عيشين فيه
— Abdullah 🔻 (@abdullahroshdii) January 20, 2024
وأوضح خبراء أن طلاق المشاهير وما يرافقه من لغط حول الأسباب، بين من يتحدث عن العين بسبب عرض الخصوصيات، والسحر بسبب الحسد، ومن يرجح نظرية التلاعب بالمتابعين من خلال التمثيل عليهم، للبقاء في واجهة الأحداث، كلها أمور واردة تجعل من الضروري أخذ العبرة.