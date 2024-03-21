يطلبون بضائع من تجار الجملة ثم يستدرجونهم للنصب عليهم

الشرطة توجّه نداء للجمهور

أطلقت مصالح الشرطة يوم الخميس، نداء للجمهور، بخصوص 3 متّهمين بالنصب. بناء على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة في سطيف.

ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في النداء، بالمدعوين “م.م”، “م.ز”، و”ق.ع”. المتّهمين بالتورط في قضية نصب على تجار للجملة من عدّة ولايات.

حيث يقوم هؤلاء المتّهمون بطلبيات لبضائع من تجار الجملة، قبل استدراجهم إلى غاية مدينة العلمة، للنصب عليهم وسلب البضاعة منهم.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني، كل شخص وقع ضحية للمتّهمين، أو يملك معلومات بشأنهم، إلى التقدّم من أقرب مركز للشرطة عبر الوطن، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في القضية.

وتسمح المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية، بنشر صور أو إشعارات تخصّ أشخاصا يجري البحث عنهم. بناء على رخصة من وكيل الجمهورية.