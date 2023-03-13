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الجزائر
هكذا احتال مسبوقون على الراغبين في الزواج باستغلال فتيات بباتنة

يعقدون جلسات فاتحة وهمية ويحصلون على المهور قبل أن يختفوا عن الأنظار

الطاهر حليسي
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يعقدون جلسات فاتحة وهمية ويحصلون على المهور قبل أن يختفوا عن الأنظار
أرشيف

أوقفت مصالح شرطة مكافحة الجريمة السيبرانية لأمن ولاية باتنة، ثلاثة شبان مسبوقين قضائيا، هم ” ق.ح” و” أ.ع” و”ح.ف”، لتورطهم في أفعال احتيالية ضد أشخاص راغبين في الزواج، باستغلال فتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولجأت هذه العصابة إلى استخدام فتيات كطعم لإيهام المتقدمين للزواج، بتعريفهن عليهن، ثم الشروع في الإجراءات الرسمية، مثل عقد جلسات فاتحة وهمية يقدم فيها الخاطبون مبالغ الصداق للحضور الذين ينتحلون صفات الأهل والأقارب لتلقي المال على أن يتم ترسيم الفاتحة بالإجراءات القانونية في موعد لاحق، قبل أن يكتشف الضحايا الذين يدفعون مهورا تتراوح بين 10 و20 مليونا، اختفاء الفتيات وأوليائهم وذويهم وانقطاع جميع الاتصالات وبصفة نهائية. وإيغالا في الحيلة لجأ المحتالون إلى إجراءات احتياطية منها اختيار ضحايا من خارج ولاية باتنة، كي لا يتم اكتشاف أمرهم، مكررين هذا الفعل عدة مرات قبل الإطاحة بهم بعد تحريات دامت عدة أسابيع وبلاغات من مواطنين كانوا محل عمليات نصب كاملة الأركان.
وكانت مصالح الشرطة وجهت قبل أيام بالتنسيق مع النيابة المحلية لدى محكمة باتنة نداء للجمهور مرفوقا بصور المتهمين قصد السماح للضحايا بالتعرف عليهم والتقرب من فرقة التحقيق لجمع المعطيات والإفادات لاستكمال الملف، بعدما تم تكييف القضية حول تهم متعلقة بإنشاء جماعة إجرامية منظمة تتاجر في الأشخاص بغرض الاحتيال والنصب.

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