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اقتصاد

يغطي 9 ولايات.. اطلاق مركز جديد لتخزين وتوزيع الوقود

الشروق أونلاين
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يغطي 9 ولايات.. اطلاق مركز جديد لتخزين وتوزيع الوقود
ح.م
جانب من العملية

أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، على إطلاق عملية استغلال المركز الجديد لتخزين وتوزيع الوقود بسيدي بلعباس الذي يغطي 9 ولايات.

وحسب بيان للمجمع فقد أشرف حكار، والرئيس المدير العام لنفطال، عبد القادر شافي، بحضور والي سيدي بلعباس، سمير شيباني، على إطلاق عملية استغلال المركز الجديد لتخزين وتوزيع الوقود بسيدي بلعباس.

ويقع هذا المركز بالمنطقة الصناعية لسيدي بلعباس، ويتربع على مساحة إجمالية قدرها 21.7 هكتار، وسيسمح تشغيله برفع مستوى تخزين الوقود بمقدار 000 180 م3 إضافية، لتبلغ بذلك السعة الإجمالية للتخزين 188150 م3.

وسيتم استغلال مركز التخزين الجديد اعتمادا على أحدث المواصفات بما فيها آليات التحكم الآلي عن بعد. يؤكد بيان المجمع.

وستسمح هذه الزيادة في قدرة التخزين برفع مدة احتياطي الوقود من 8 أيام إلى 30 يومًا، وسيحتل بذلك المركز الجديد المرتبة الثانية من حيث السعة بعد مركز الخروب بولاية قسنطينة.

وسيعمل المركز على تلبية احتياجات الجهة الغربية والجنوبية الغربية من البلاد التي تشمل ولايات: سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، البيض، بشار، أدرار، تندوف، الأغواط، غرداية.

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