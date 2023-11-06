-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
10165 شهيدا في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين
منوعات

“يفجر الرئتين ويمحو البشر والحجر”.. جيش الاحتلال ينشر بالخطأ صورة سلاح محظور

الشروق أونلاين
  • 1874
  • 0
“يفجر الرئتين ويمحو البشر والحجر”.. جيش الاحتلال ينشر بالخطأ صورة سلاح محظور

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالخطأ صورة لسلاح محظور استعماله بموجب اتفاقيات دولية، يمحو البشر والحجر ويفجر الرئتين.

وقالت صفحات إخبارية إن سلاح الجو الإسرائيلي نشر صورة لطائرة أباتشي تحمل سلاحاً حرارياً ثم حذفها فورا، باعتبار أن الذخيرة الحرارية محظورة في اتفاقية جنيف لأنها تفجر الرئتين بالضغط.

وأبدى نشطاء استياءهم الكبير من تمادي الاحتلال الحقير في التنكيل بأهل غزة، واستعماله الأسلحة المحظورة دوليا والتي منها ما هو أخطر من النووي، لافتين إلى أن الكيان يكتنفه الضعف لذلك يلجأ للإبادة بأقذر الطرق.

تتم تعبئة الأسلحة الحرارية، المعروفة أيضا باسم “القنابل الجوية” أو “القنابل الفراغية”، بالوقود وبخلطة كيميائية. ويحدث انفجارهما موجات فوق صوتية تمحو كل شيء في طريقها، حتى المباني والبشر.

وحذر خبراء من أن هذه الأسلحة الضغطية تعتبر من أشد وأكثر الأسلحة المستعملة في الحرب فتكا، وتتعداها الأسلحة النووية فقط من حيث الخطورة. ويقال إن موسكو استخدمتها في سوريا عام 2016.

واستخدمت القوات الروسية والغربية هذه القنابل منذ ستينيات القرن الماضي. كما اعتمدت واشنطن عليها في العمليات العسكرية التي كانت تستهدف تنظيم القاعدة في جبال أفغانستان.

مقالات ذات صلة
إطلاق “مكتبة غزة” من الجزائر

إطلاق “مكتبة غزة” من الجزائر

“غزة ولبنان والأرض الموعودة كلها لنا”.. ضابط صهيوني يثير ضجة واسعة!

“غزة ولبنان والأرض الموعودة كلها لنا”.. ضابط صهيوني يثير ضجة واسعة!

“احتلال التاريخ والجغرافيا”.. 4 روايات زائفة يصنع بها الكيان الصهيوني هويته!

“احتلال التاريخ والجغرافيا”.. 4 روايات زائفة يصنع بها الكيان الصهيوني هويته!

“المجتمع الجزائري لا ينتج القراءة كقيمة وعلى دور النشر أن تتأقلم مع التكنولوجيا”

“المجتمع الجزائري لا ينتج القراءة كقيمة وعلى دور النشر أن تتأقلم مع التكنولوجيا”

جورك : المنصة الجديدة للذكاء الاصطناعي لمنافسة “شات جي بي تي”

جورك : المنصة الجديدة للذكاء الاصطناعي لمنافسة “شات جي بي تي”

ماهي جرّافة “دمية الدُّب” التي استخدمتها إسرائيل في حربها البرية؟

ماهي جرّافة “دمية الدُّب” التي استخدمتها إسرائيل في حربها البرية؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد