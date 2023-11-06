“يفجر الرئتين ويمحو البشر والحجر”.. جيش الاحتلال ينشر بالخطأ صورة سلاح محظور

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالخطأ صورة لسلاح محظور استعماله بموجب اتفاقيات دولية، يمحو البشر والحجر ويفجر الرئتين.

وقالت صفحات إخبارية إن سلاح الجو الإسرائيلي نشر صورة لطائرة أباتشي تحمل سلاحاً حرارياً ثم حذفها فورا، باعتبار أن الذخيرة الحرارية محظورة في اتفاقية جنيف لأنها تفجر الرئتين بالضغط.

وأبدى نشطاء استياءهم الكبير من تمادي الاحتلال الحقير في التنكيل بأهل غزة، واستعماله الأسلحة المحظورة دوليا والتي منها ما هو أخطر من النووي، لافتين إلى أن الكيان يكتنفه الضعف لذلك يلجأ للإبادة بأقذر الطرق.

تتم تعبئة الأسلحة الحرارية، المعروفة أيضا باسم “القنابل الجوية” أو “القنابل الفراغية”، بالوقود وبخلطة كيميائية. ويحدث انفجارهما موجات فوق صوتية تمحو كل شيء في طريقها، حتى المباني والبشر.

وحذر خبراء من أن هذه الأسلحة الضغطية تعتبر من أشد وأكثر الأسلحة المستعملة في الحرب فتكا، وتتعداها الأسلحة النووية فقط من حيث الخطورة. ويقال إن موسكو استخدمتها في سوريا عام 2016.

واستخدمت القوات الروسية والغربية هذه القنابل منذ ستينيات القرن الماضي. كما اعتمدت واشنطن عليها في العمليات العسكرية التي كانت تستهدف تنظيم القاعدة في جبال أفغانستان.