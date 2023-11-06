“يفجر الرئتين ويمحو البشر والحجر”.. جيش الاحتلال ينشر بالخطأ صورة سلاح محظور
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالخطأ صورة لسلاح محظور استعماله بموجب اتفاقيات دولية، يمحو البشر والحجر ويفجر الرئتين.
وقالت صفحات إخبارية إن سلاح الجو الإسرائيلي نشر صورة لطائرة أباتشي تحمل سلاحاً حرارياً ثم حذفها فورا، باعتبار أن الذخيرة الحرارية محظورة في اتفاقية جنيف لأنها تفجر الرئتين بالضغط.
🚨”بالخطأ نشر حساب سلاح الجو الإسرائيلي صورة لطائرة أباتشي إسرائيلية تحمل سلاحاً حرارياً ثم حذفها فورا”
“الذخيرة الحرارية محظورة في اتفاقية جنيف لأنها تفجر الرئتين بالضغط” pic.twitter.com/p6MAGEsMzZ
— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) November 6, 2023
وأبدى نشطاء استياءهم الكبير من تمادي الاحتلال الحقير في التنكيل بأهل غزة، واستعماله الأسلحة المحظورة دوليا والتي منها ما هو أخطر من النووي، لافتين إلى أن الكيان يكتنفه الضعف لذلك يلجأ للإبادة بأقذر الطرق.
استخدام السلاح الحراري انما هو دليل ٦لى ضعفكم حركة مسلحه تقاوم رابع جيش بالعالم والله يا حماس كفيتو وفيتو pic.twitter.com/fmr7FDMhAj
— Enmosab Alhamati، civil _Engineering (@mosab_en) November 6, 2023
الاحتلال الحقير بستخدم السلاح الحراري الي هو يعد اخطر من النووي لانه بفجر الرئتين من الضغط ، كل هالأسلحة بتنزل على أجسادهم الصغيرة 💔
حسبي الله ونعم الوكيل على كل متفرج وخاين https://t.co/c5zEdhzbwT
— Marihan (@Marihan7H) November 6, 2023
تتم تعبئة الأسلحة الحرارية، المعروفة أيضا باسم “القنابل الجوية” أو “القنابل الفراغية”، بالوقود وبخلطة كيميائية. ويحدث انفجارهما موجات فوق صوتية تمحو كل شيء في طريقها، حتى المباني والبشر.
طائرة أباتشي تحمل سلاحا حراريا…
السلاح الحراري محظور بموجب اتفاقية جنيف لأنها تفجر الرئتين بالضغط
دون أن تظهر على جسد المصاب جروح أو آثار خارجية (يبدو وكأن سبب الوفاة نزيف داخلي) . pic.twitter.com/HnRCslGo6P
— Med Aberqi (@MedAberqi) November 6, 2023
وحذر خبراء من أن هذه الأسلحة الضغطية تعتبر من أشد وأكثر الأسلحة المستعملة في الحرب فتكا، وتتعداها الأسلحة النووية فقط من حيث الخطورة. ويقال إن موسكو استخدمتها في سوريا عام 2016.
واستخدمت القوات الروسية والغربية هذه القنابل منذ ستينيات القرن الماضي. كما اعتمدت واشنطن عليها في العمليات العسكرية التي كانت تستهدف تنظيم القاعدة في جبال أفغانستان.