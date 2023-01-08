يقتل جاره بواسطة كلاشنيكوف بسبب خلاف حول ركن المركبة

الجاني المفترض قيد التوقيف ببومرداس

اهتز حي بن مرزوقة التابع لبلدية بودواو غرب بومرداس، الأحد، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها رجل في الخمسينات من العمر على يد جاره بواسطة سلاح ناري من نوع كلاشنيكوف يملكه في إطار الدفاع الذاتي.

حيث تعود أسباب الجريمة حسب مصادر محلية إلى خلاف بينهما حول ركن حافلة يقودها الضحية بالقرب من مسكنه في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي فتحته الجهات المعنية.

تفاصيل الحادثة التي أوقعت صدمة وسط سكان حي بن مرزوقة الشعبي والمعروف بسكونه، تعود حسب مصادر محلية إلى مساء السبت، أين عاد الضحية “ح. م ” الذي يشتغل كسائق حافلة تعمل عبر خط بودواو بن مرزوقة، إلى منزله بالحي وحاول ركن الحافلة التي يقودها ويشتغل بها، بالقرب من منزل جاره، وهو ما رفضه الأخير ودخل معه في خلاف تطور إلى مناوشات بينهما، ليقوم الجار بالدخول إلى منزله في حالة غضب والعودة منه في حينها حاملا معه سلاحا ناريا من نوع كلاشينكوف يملكه في إطار الدفاع الذاتي حسب ذات المصادر، موجها نحو جاره طلقات نارية من سلاحه كانت كافية لأن ترديه قتيلا على الفور ويتركه جثة هامدة غارقة في دمائها، وسط ذهول وصدمة المتواجدين بالمكان والذين حاولوا فك الخلاف بينهما، ليتم تحويل جثة الضحية نحو المستشفى بعدها، مع توقيف الجاني المفترض وحجز سلاحه من طرف المصالح المختصة التي فتحت تحقيقا معمقا حول الحادثة التي تركت حزنا وصدمة عميقين، خاصة أن الجريمة راح ضحيتها رجل معروف بطيبته وحسن أخلاقه على يد جاره لسبب تافه حسب تعبير البعض وكان سببا في خلاف متجدد بينهما حول ركن الحافلة بالحي.