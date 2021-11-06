يقتل خاله الذي ربّاه من أجل قطعة أرض بسوق اهراس

المتهم يعلن أنه غير نادم ولا يهمه الإعدام

نطقت هيئة محكمة الجنايات بسوق اهراس الخميس، بعقوبة الإعدام في حق قاتل خاله، ويتعلق الأمر بالمسمى ر. ن، في العقد الرابع من عمره، وذلك على خلفية متابعته من طرف الجهات القضائية بمجلس قضاء سوق أهراس، بجنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار في حق خاله الطاعن في السن، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار إضرارا بابن خاله الذي تسبب له في عاهة مستديمة على مستوى اليد، وذلك بسبب نزاع حول قطعة أرض بين الضحية والمتهم.

وقائع الجلسة أذهلت هيئة المحكمة والحضور، بعد أن وجه قاضي الجلسة سؤالا إلى المتهم، عما إذا كان نادما على قتله خاله، وكان الرد صادما حيث قال المتهم: “لست نادما على قتله ولا يهمني حكم الإعدام”، وهي الإجابة التي صدمت الجميع.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 16 سبتمبر من سنة 2020 بعد أن تم إخطار فرقة الدرك الوطني بوجود جريمة قتل بمشتة قرين ببلدية الدريعة في ولاية سوق أهراس، أين تنقل عناصر الدرك الوطني إلى عين المكان، ليتم العثور على جثة الضحية المدعو “ر.حمّه” في العقد السابع من عمره، غارقا في بركة من الدماء، بعد أن وجّه له المتهم عدة طعنات بواسطة سكين، يستعمل في ذبح المواشي قارب طوله 40 سنتم، في أنحاء عديدة من جسمه، تسببت له في جروح خطيرة أدّت إلى وفاته. وبحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن سبب هذا الاعتداء على الضحية من طرف ابن شقيقته جاء بعد نزاع حول قطعة ارض، أين وقعت ملاسنة سرعان ما تطورت إلى اعتداء جسدي بالسلاح الأبيض على الضحية تسبب في مقتله.

وكان المتهم قد أقدم على حرث القطعة الأرضية دون موافقة من خاله الذي رباه بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي رفضه الضحية وابنه شرف الدين الذي تعرض هو الآخر، في بداية الشجار إلى اعتداء جسدي عنيف من قبل المتهم، وأثناء محاولة تدخل المغدور، لمنع المتهم من استمراره في الاعتداء على ابنه، وجه له المتهم عدة طعنات تسببت له في جروح عميقة، أين تركه غارقا في بركة من الدماء، وغادر المكان رفقة صاحب الجرار، الذي جلبه من أجل عملية الحرث، وبعد أن تم إخبار فرقة المحققين بهوية المعتدي تم توقيفه والتحقيق معه واعترف أمام الضبطية القضائية بالجرم المنسوب إليه، وصرح بأنه ليس نادما على قتله مهما كان الحكم الذي سيسلّط عليه.

ممثل الحق العام وأثناء مرافعته استنكر مثل هذه الوقائع الخطيرة التي تحدث في مجتمعنا وأطرافها أبناء العائلة الواحدة، مؤكدا أن الواقعة ثابتة في حق المتهم، وقد التمس تسليط عقوبة الإعدام للمتهم “ر.ن” و5 سنوات لصاحب الجرار، الذي توبع بجنحة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. وبعد المداولة نطقت هيئة المحكمة بحكم الإعدام في حق المتهم “ر.ن” وسنتين سجنا نافذا في حق المتهم ب.هـ صاحب الجرار، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار جزائري.