يقتل زوجته بسبب خلاف حول مستقبل الأبناء!

جريمة غريبة داخل غرفة فندق

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأربعاء، مغتربا في كندا بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بعد تورطه في إزهاق روح زوجته أثناء تواجدهما بأحد فنادق العاصمة لقضاء عطلة الصيف، وإصابتها بنزيف في الدماغ نتيجة ارتطام قوي على مستوى الرأس، ولفظها آخر أنفاسها فور نقلها إلى المستشفى.

تفاصيل الملف حسب ما سرده المتهم “ع.و” خلال استجوابه، الأربعاء، انطلقت من خلافات نشبت بينهما حول مستقبل ابنتهما الكبرى الأخيرة سبق لها مقاضاة والدها بكندا لرفضه طريقة العيش بمفردها، وكشف المتهم أنه تنقل لقضاء عطلة الصيف كعادته رفقة زوجته وأبنائه الخمسة، بعد حجزه بأحد فنادق العاصمة عائدا من جولة سياحية قضاها بولايتي باتنة وڨالمة، مضيفا أنه وبعد استراحة قصيرة بالفندق دار بينه وبين زوجته حديث حول مصير أبنائهما وطريقة عيشهم بمجتمع غربي منفتح، وتطور النقاش لاحقا إلى تشابك بالأيدي وشجار أدى إلى سقوط الزوجة بعد دفعها بقوة وإصابتها على مستوى الرأس نتيجة ارتطامه بحافة طاولة الهاتف الرخامية، الأمر الذي خلف نزيفا حادا كان سببا في وفاتها بمجرد وصولها إلى مصلحة الاستعجالات حسب تقرير الطب الشرعي.

التحريات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن أظهرت أن المتهم حاول بعد تدخل صاحب الفندق للاستفسار عن سبب الضجيج بالغرفة، التحجج بإصابة زوجته بمرض الصرع منذ عشر سنوات ولا يمكن إنقاذ حياتها لخطورة حالتها الصحية حتى يبعد عنه الشكوك، قبل اعترافه أمام مصالح الأمن بأن وفاتها كانت نهاية لشجار قوي بسبب ابنته الكبرى التي فضلت العيش بمفردها بكندا، وعجزه عن ممارسة السلطة الأبوية عليها، وصرح بأن زوجته تلفظت خلال الشجار بكلام مس كرامته الأمر الذي أثار غضبه ودفعه للاعتداء عليها موجها لها ضربة قوية بالرأس قبل سقوطها.

من جهته، كشف والد الضحية خلال الجلسة أن ابنته كانت مهددة بالقتل من طرف زوجها في كندا بعد علاقة دامت 27 سنة، وانفصالهما جسديا منذ سنة 2010، كما تعرضت حسبه عدة مرات للاعتداء خنقا، واستدراجها للجزائر من أجل إجراء فحوصات طبية كما طلب منه إقناعها بذلك، وصرح الأخير بأنه كان وسيطا بينهما لإصلاح العلاقة الزوجية وسعيه المستمر لإعادة الأمور إلى مجاريها، وأشار والد الضحية أن الزوج خطط لسفرهما من أجل اغتيالها والاعتداء عليها بوحشية لأسباب يجهلها، رغم تمسك المتهم بإنكار وجود نية إجرامية في قتل زوجته وأم أبنائه.