يقتل عمته بطعنات خنجر ويتهم “الجن”!

جنايات سكيكدة أدانته بالإعدام

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء سكيكدة، الأحد، بالإعدام في حق قاتل عمته بطعنات خنجر، لاتهامه بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إضرارا بقريبته الضحية ن.ب. وتعود القضية إلى التاسع من شهر نوفمبر لسنة 2021، وفي حدود الساعة السابعة والنصف مساء، وبناء على التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية والقضائية لدائرة الحروش، جنوب ولاية سكيكدة، مفادها وقوع جريمة قتل رهيبة بحي محمود نفير أحدثت زلزالا في المنطقة، عقب قيام شاب في العقد الثالث من العمر، على قتل عمته الأرملة، بدم بارد، حيث طعنها بخنجر، ببيتها العائلي، وأقدم الجاني بعدها على تسليم نفسه إلى الجهات المختصة واعترف بفعلته.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يتردد باستمرار على محل ومنزل الضحية، ويوم الحادثة توجه كعادته إلى المنزل، حيث دخل دون استئذان إلى غرفتها، مهددا إياها بالقتل، ورغم أنها توسلت إليه بإخلاء سبيلها، إلا أن ذلك لم يشفع لها، أين استل سكينا طوله 29.5 سنتيم وشرع في توجيه عدة طعنات لها على مستوى البطن والصدر واليد اليسرى، ولم يتوقف عند هذا الحد حيث وبعد سقوطها جثة هامدة على الأرض قام بذبحها ورميها وسط بركة من الدماء.

وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بالتهمة المتابع بها، غير أنه أكد أنه لم يكن في وعيه ساعة ارتكاب الجريمة زاعما أنه كان يسمع أصواتا تقف إلى جانبه وتأمره بتنفيذ جريمة القتل وتقول له “اذهب نحن معك”.

من جهته، ممثل الحق العام أكد بوجود قرائن ودلائل تثبت التهمة المتابع بها المتهم في قضية الحال، خاصة وأن الخبرة الطبية أكدت أنه يتمتع بكامل قواه العقلية. وبالتالي، فهو مسؤول عن أفعاله وألتمس حكم الإعدام في حقه، في حين أكد دفاع المتهم في مرافعته أن موكله، ولم يكن في كامل قواه العقلية وطالب بعرضه على طبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية، وبعد فترة المداولة جاء حكم القاضي مطابقا لالتماسات النيابة العامة.