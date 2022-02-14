يقتني سلعا بـ 300 مليون ويسلم أصحابها مناديل بدل النقود!

قضية نصب فريدة من نوعها بقسنطينة

عالجت فرقة الشرطة القضائية بمصلحة الأمن الحضري الخارجي ماسينيسا بأمن دائرة الخروب في ولاية قسنطينة، قضية نصب واحتيال فريدة من نوعها، بعدما تمكنت من الإطاحة بشاب يبلغ من العمر 36 سنة، اتهم بالتورط في عدة قضايا نصب، ذهب ضحيتها بعض تجار الجملة.

المشتبه فيه تم توقيفه على إثر التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري بماسينيسا في الخروب، بشأن شكوى أحد التجار الذي ينحدر من إحدى الولايات الشرقية المجاورة، التي أكد فيها تعرضه للنصب والاحتيال من طرف أحد الأشخاص خلال معاملة تجارية بينهما، حيث سلمه المشتبه فيه كيس بلاستيكي من المفترض أنه يحتوي على مبلغ مالي ملفوف بشريط بلاستيكي على أن يسلمه بقية المبلغ حين وصوله إلى محله التجاري.

وتحصل النصاب على سلعة متمثلة في كمية من القهوة، ليختفي عن الأنظار بعد استغلاله للكثافة المرورية، وعندما فتح الضحية الكيس البلاستيكي الذي يفترض أنه يحتوي على المبلغ المالي الذي يعتبر كمقابل للسلعة التي تحصل عليها، تفاجأ الضحية بأن الكيس البلاستيكي يحتوي على أكياس مناديل مبللة ملفوفة بورق الجرائد، على إثر ذلك وباستغلال المعلومات المقدمة من طرف الضحية، باشر عناصر الشرطة تحرياتهم وتحقيقاتهم التي كشفت بأنه وبالموازاة مع شكوى الضحية، فإن مصالح الأمن تلقت تعليمتين من النيابة تتعلقان بفتح تحقيق في قضيتين مماثلتين. وبتكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه، وتحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه.

وكشف التحقيق ضلوع الموقوف في قضيتي نصب مماثلتين، طالتا تاجرين آخرين تواصلا معهما بنفس الأسلوب والطريقة من خلال معاملات تجارية معهما على أن ينصب عليهما عند الدفع ويلف أشياء بشريط لاصق تشبه العملة الورقية لإبعاد الشبهة إلى حين أن يتوارى عن الأنظار، وقد بلغت قيمة السلع التي تمكن المشتبه فيه من الاستيلاء عليها عن طريق عمليات النصب قرابة الـ 300 مليون سنتيم. وبعد سماع الضحايا تم تكوين ثلاثة ملفات قضائية منفصلة ضد المشتبه فيه، تم بموجبها تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.