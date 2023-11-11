يلتحق مباشرة بالجامعة بقرار حكومي.. نابغة مصري في الابتدائية يصنع الحدث

صنع نابغة مصري، في المرحلة الابتدائية الحدث إعلاميا وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد إلحاقه مباشرة بالجامعة بقرار حكومي.

وقالت صحف مصرية إن الحكومة وافقت، الأربعاء، على إنتقال الطالب يحيى عبد الناصر، من الصف السادس ابتدائي إلى كلية العلوم جامعة دمياط بدلتا مصر، مباشرة دون حاجته للمرور بالمراحل التعليمية المختلفة.

وكشف بيان لمجلس الوزراء المصري، أن “القرار جاء بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية الكاملة للطالب، عقب دراسة الالتماس المقدم من والدته، لكونه أحد الطلاب المتفوقين، وتحفيزا لذوي المهارات والقدرات الخاصة، في ضوء جهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي”.

في ذات السياق وفي أول تعليق لها، أبدت والدة الطالب يحيى عبد الناصر في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، سعادتها الكبيرة بالقرار الحكومي الصادر بإلحاق نجلها بالجامعة مباشرة.

وأشارت إلى أنه جرى إبلاغها بالقرار الرسمي مساء الأربعاء، مضيفة: “فرحتنا كبيرة للغاية، وفوجئت بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء، وأنتظر معرفة كافة التفاصيل الرسمية والإجراءات التكميلية التي ستتخذ معه”.

وخلال السنوات الماضية، شارك الطالب يحيى عبد الناصر في الكثير من المحاضرات العلمية بكلية العلوم جامعة دمياط، إذ سبق وتسلم شهادة تفيد بحضوره بعض المقررات العلمية بـ”نظام الاستماع”.

وأكد عميد كلية العلوم بدمياط، محمد إسماعيل، وأعضاء اللجنة القائمين بالتدريس للطالب، على نبوغه في علوم الرياضيات والكيمياء والفيزياء، ومواصلة تقديم كافة الرعاية العلمية له.

5 علامات كشفت نبوغ الطفل يحيى.. ظهرت مبكرا وتوجت بهدية الرئيس

بحسب ما كشفت صحيفة الوطن المصرية فإن نبوغ يحيى لم يكن وليد اللحظة، بل سبقته علامات تنبئ بظاهرة استثنائية لطفل لم يتخط الصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية في دمياط، أثمرت عن حصوله على منحة للدراسة في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حسبما أكد والده المهندس عبد الناصر محمد.

يشير والد يحيى، إلى أن هناك بعض التفاصيل والإشارات التي شجعت الأسرة على دعم الطفل منذ سن مبكرة، أبرزها قدرته على الفهم، وصعوبة الحفظ، وعشقه للقراءة، وسرعته في الإجابة عن أي مسألة في الرياضيات، والسرعة في التعامل مع العمليات الحسابية.

“ابني بفضل الله لديه قدرة على استيعاب دروس الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي”، يقول عبد الناصر لـ«الوطن»، موضحا أنه يتمنى أن يلتحق طفله يحيى، بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأن يستكمل دراسته في المدينة.