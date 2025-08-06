يمر عبر الجزائر.. ما حقيقة “كسوف القرن” ومتى سيحدث؟

تتجه أنظار العالم نحو حدث فلكي نادر وصفه مختصون بـ “كسوف القرن”، حيث ستشهد الجزائر وعدة دول عربية كسوفًا شمسيًا كليًا هو الأطول في القرن الحادي والعشرين يوم 2 أوت 2027.

ونشرت مجلة “بيبول” الأمريكية تقريرا أشارت فيه إلى أن الموعد المؤكد لحدوث كسوف كلي للشمس هو 2 أوت 2027، وليس الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الشهر المقبل سيشهد كسوفا جزئيا فقط ويكون 21 سبتمبر، حيث يغطي القمر جزءا من قرص الشمس دون أن يحجبه بالكامل.

ويعد هذا الحدث ظاهرة فلكية مدهشة ستجذب اهتمام العلماء، ومحبي الفلك، والسياح من مختلف أنحاء العالم، خاصة في المناطق التي سيمر بها مسار الكسوف الكلي.

وسيشهد الجزائريون وسكان 8 دول عربية أخرى بالإضافة إلى اسبانيا كسوفا كليا للشمس في 2 أوت 2027، يستمر حسب المختصين 6 دقائق كاملة وستشمل الظاهرة كل من: الجزائر، جنوب إسبانيا، المغرب-، تونس، ليبيا، مصر، السعودية، اليمن، السودان والصومال.

وسيكتسب هذا الكسوف طابعه الاستثنائي من عدة عوامل، أبرزها قرب القمر من الأرض، ما يجعله يبدو أكبر حجما، إضافة إلى كون الأرض ستكون في أبعد نقطة عن الشمس، ما يجعل قرص الشمس الظاهر أصغر، ويعزز تأثير الظاهرة بصريا.