“يمكنك اليوم أن ترى سرّة النساء في الشارع”.. صحفي فرنسي يشيد بتغيّر السعودية (فيديو)

أشاد صحفي فرنسي شهير بالتغيّر السريع الذي شهدته المملكة العربية السعودية، مؤخرا، وأعطى مثالا على إمكانية رؤية سرة النساء في الشارع!

وقال الصحفي “جورج مالبرونو” الذي رافق الرئيس ماكرون في زيارته للسعودية: “علينا أن نعترف أن السعودية تتغيّر بسرعة، اليوم يمكنك أن تشاهد النساء غير محجبات في الشارع، بل بإمكانك أن تشاهد حتى سرّة البطن ظاهرة تقريبا”.

وأوضح بأنه زار جدة مع الرئيس ماكرون ومكث هناك 3 أيام، حيث حضر مهرجانا سينمائيا ورأى النساء غير محجبات ومنهن من كشفن عن بطونهن فبرزت السرة، مؤكدا للمذيع ـ على سبيل التعجب ـ بأنه لم يكن في مدينة “إيبيزا” الساحلية.

وأضاف بأن المملكة تشهد تغييرات كبيرة، خاصة في مدينة جدة الساحلية التي تعتبر أكثر ليبرالية، مشيرا إلى أنه حتى الكتب المدرسية قام بن سلمان بتغييرها.

تصريحات مالبرونو، العامل بصحيفة “لوفيغارو” في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “تيلماتن” الفرنسي الشهير، أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الكثيرون سياسة بن سلمان التي جعلت الصحفي يتحدث عن النساء السعوديات بتلك الطريقة.

وقال مغردون إن الغرب يريد تعرية المرأة المسلمة وقد ظهر مخططهم من خلال عديد التصريحات التي تثني على تغيّر السعودية التي كانت محافظة وفجأة أصبحت تقيم المهرجانات وتستقبل الفنانات شبه العاريات.

وتعجب البعض من التغيّر الحاصل في بلاد الحرمين الشريفين، ومن السياسة المنتهجة التي جعلت الصهاينة يشيدون بأقوال الصحفي الفرنسي ويإنجازات محمد بن سلمان، الذي حقق حسبهم المعجزات وحرر النساء اللواتي لم يكن يرى منهن سوى العيون.

يذكر أن جورج مالبرونو صحفي فرنسي، من مواليد 2 أبريل 1962، متخصص في شؤون الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، مراسل كبير في لوفيجارو، احتجزهُ الجيش الإسلامي في العراق رهينةً لعدة أشهر.