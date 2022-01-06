“يمكنك اليوم أن ترى سرّة النساء في الشارع”.. صحفي فرنسي يشيد بتغيّر السعودية (فيديو)
أشاد صحفي فرنسي شهير بالتغيّر السريع الذي شهدته المملكة العربية السعودية، مؤخرا، وأعطى مثالا على إمكانية رؤية سرة النساء في الشارع!
وقال الصحفي “جورج مالبرونو” الذي رافق الرئيس ماكرون في زيارته للسعودية: “علينا أن نعترف أن السعودية تتغيّر بسرعة، اليوم يمكنك أن تشاهد النساء غير محجبات في الشارع، بل بإمكانك أن تشاهد حتى سرّة البطن ظاهرة تقريبا”.
“L’Arabie change et bouge […] maintenant, on voit presque le nombril des Saoudiennes !”
🗣 @Malbrunot, spécialiste du Moyen-Orient @Le_Figaro@ThomasSotto #8h10actu pic.twitter.com/YfcEuibcuh
— Telematin (@telematin) January 5, 2022
وأوضح بأنه زار جدة مع الرئيس ماكرون ومكث هناك 3 أيام، حيث حضر مهرجانا سينمائيا ورأى النساء غير محجبات ومنهن من كشفن عن بطونهن فبرزت السرة، مؤكدا للمذيع ـ على سبيل التعجب ـ بأنه لم يكن في مدينة “إيبيزا” الساحلية.
يتحدث عن مدينه جدة مثل جزيرة إبيزا في إسبانيا حيث قال الصحافي الفرنسي المعروف جورج مالبرونو الفراق الكبير بين زيارة قبل عشر سنوات لم يرى من النساء غير العيون فقط وخلال زيارته الاخير رأى حتى البطن ( السر ) . https://t.co/A4sUPhepc0
— عبدالحكيم بن عبدالعزيز الدخيّل AbdulhakimAldukheil (@Abdulhakim_01) January 5, 2022
وأضاف بأن المملكة تشهد تغييرات كبيرة، خاصة في مدينة جدة الساحلية التي تعتبر أكثر ليبرالية، مشيرا إلى أنه حتى الكتب المدرسية قام بن سلمان بتغييرها.
مبروك السعوديه تطوّرت في عهد #الملك_سلمان وابنه #ولي_العهد.
والدليل شهادة الصحفي جورج مالبرونو،الذي رافق رئيسه الفرنسي #ماكرون في زيارة #السعوديه:
“الآن لا تشاهد النساء بلباس غريب(العباءه،الحجاب)بل يمكنك اليوم أن تشاهد سرّة بطن النساء في الشارع،ولي العهد بن سلمان فعلا طوّر بلده”. https://t.co/CnmTYQVnyr
— Arabian Tribune (@ArabianTribune) January 5, 2022
تصريحات مالبرونو، العامل بصحيفة “لوفيغارو” في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “تيلماتن” الفرنسي الشهير، أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الكثيرون سياسة بن سلمان التي جعلت الصحفي يتحدث عن النساء السعوديات بتلك الطريقة.
الصحفي جورج مالبرونو الذي رافق ماكرون في زيارته للمملكة: “علينا أن نعترف أن #السعودية تتغيّر بسرعة، اليوم يمكنك أن تشاهد سرّة النساء في الشارع”.
حسبنا الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/B9ze6wBzZ0
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 5, 2022
وقال مغردون إن الغرب يريد تعرية المرأة المسلمة وقد ظهر مخططهم من خلال عديد التصريحات التي تثني على تغيّر السعودية التي كانت محافظة وفجأة أصبحت تقيم المهرجانات وتستقبل الفنانات شبه العاريات.
الصحفي جورج مالبرونو المرافق لماكرون في زيارته للسعودية: “علينا أن نعترف أن السعودية تتغيّر بسرعة، اليوم يمكنك أن تشاهد سرّة النساء في الشارع”.
سرّة النساء معيار التغيير والتطور !! pic.twitter.com/Fg8u1Jp7zL
— نحو الحرية (@hureyaksa) January 5, 2022
وتعجب البعض من التغيّر الحاصل في بلاد الحرمين الشريفين، ومن السياسة المنتهجة التي جعلت الصهاينة يشيدون بأقوال الصحفي الفرنسي ويإنجازات محمد بن سلمان، الذي حقق حسبهم المعجزات وحرر النساء اللواتي لم يكن يرى منهن سوى العيون.
يذكر أن جورج مالبرونو صحفي فرنسي، من مواليد 2 أبريل 1962، متخصص في شؤون الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، مراسل كبير في لوفيجارو، احتجزهُ الجيش الإسلامي في العراق رهينةً لعدة أشهر.