يمكن للجزائر تكرار سيناريو 2019 ومحرز يصنع الفارق

لاعب شيفيلد الانجليزي ياسر لعروسي يؤكد:

قال لاعب شيفيلد الانجليزي ياسر لعروسي أن المنتخب الجزائري بإمكانه تكرار سيناريو 2019 حين عاد بتتويج ثاني من القاهرة، مؤكدا أنه سيعمل كل ما في وسعه لمساعدة الخضر إذا ما ضمه المدرب الوطني جمال بلماضي إلى التشكيلة المشاركة في كأس افريقيا بكوت ديفوار.

وقال لعروسي في تصريحات صحفية: “إذا أتيحت لي فرصة اللعب في كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الجزائري، فسأبذل قصارى جهدي في الملعب للوصول إلى أبعد مدى ممكن في البطولة”. مضيفا: “علينا التعامل مع كل مباراة على حدة وكأنها مباراة نهائية، وينبغي للاعبين العمل بجد لتحقيق الفوز في كل مباراة.. نعلم جيدًا أنه يجب أن نحقق انطلاقة قوية في مثل هذه المسابقات، وندخل البطولة أقوياء”.

يكمل لعروسي الذي يلعب مع شيفيلد معارًا من تروا الفرنسي: “في نسخة 2019، تحلى اللاعبون بعقلية المحاربين ونجحوا في العودة بالكأس من مصر، وأعتقد أن الجيل الحالي يمكنه أن يستلهم مما حدث في 2019 لكي يفعلها”.

عند سؤاله عن قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، أجاب اللاعب: “من الناحية الفنيّة، هو فوق الجميع، إنه من المستوى العالمي الرفيع، إنه القائد ويمكنه صنع الفارق في أي لحظة بقدمه اليسرى المميزة”.

يذكر أن لعروسي قضى بضعة أعوام في أكاديمية لوهافر قبل أن ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي عام 2017 ويظل معه حتّى صيف 2021 حينما وقّع عقدًا مع تروا الفرنسي في صفقة مجانية، والذي أعاره بدوره إلى شيفيلد بالموسم الحالي.

تبلغ قيمة لعروسي التسويقية 3.5 مليون يورو، وهو يستطيع اللعب في قلب الدفاع إضافة إلى مركزه الأصلي الظهير الأيسر. علما أن لعروسي خاض مباراتين مع الخضر، أمام مصر وديًا في التعادل (1-1) ثم ضد الصومال في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.