“يمكن للكاف والفيفا أن تعاقب الخضر في حالة مخالفة قوانين الاحتراف”

رئيس الفاف شرف الدين عمارة يتحدث عن النظام الجديد للمنافسة:

قدم، الأحد، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، وجهة نظره حول تغيير نظام المنافسة للقسمين الأول والثاني،بعد أن صادق غالبية أعضاء الجمعية العامة على مقترح رئيس الفاف، ليتم اعتماد بطولة بـ16فريقا، بداية من الموسم المقبل.

وأكد عمارة، خلال ندوته الصحفية التي نشطها أمس بفندق الأوراسي، أن هذا التغيير سيصب في صالح الفرق. وقال في ندوة صحفية بعد نهاية الجمعية العامة الاستثنائية للفاف التي عقدت أمس بفندق الأوراسي: “ما قمنا به ليس تغييرا جذريا أو عميقا، عدنا إلى الحالة العادية التي كنا عليها بـتركيبة من 16 فريقا للقسم الأول. هذا التغيير هو مجرد العودة إلى الحالة الطبيعية، لأن بطولة بـ20 فريقا أحدثت مشاكل عديدة”، مضيفا: “التسيير الذي كنا نسير به بـ20 فريقا، تسيير غير فعال، وهو ما دفعنا إلى تقليص عدد الفرق في المحترف الأول والعودة لاعتماد 16 فريقا”.

“عدنا إلى نظام المنافسة السابق.. وإعانات الدولة ستوجه إلى فرق الهواة فقط”

وفاجأ عمارة محبي المنتخب الوطني بعدما كشف عن احتمال أن تطال الفيفا والكاف الخضر، في حالة عدم التزام الفرق الجزائرية بدفتر شروط الفرق المحترفة ومخالفتها القوانين. وقال: “المسؤولون عن كرة القدم بالعالم وفي إفريقيا بالأخص يستطيعون معاقبة أي بلد في حالة عدم توفر الشروط، والاتحاد الجزائري يمكن أن يتعرض لعقوبات قاسية من قبل الفيفا والكاف”. وأضاف: “العقوبات قد تطال المنتخب الوطني في حالة ما قمنا بمنح إجازة ناد محترف لفريق لا يتوفر على شروط الكاف”.

وأوضح رئيس الفاف: “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم متشدد وحازم خاصة تجاه الفرق المشاركة في المنافسات الإفريقية، تصوروا أنها تشترط حتى تواجد المستوصفات والمستشفيات قريبة من الملاعب، وتشترط النقل والمواصلات”.

وعن سقوط دفاع تاجنانت إلى قسم الهواة وبعض الفرق التي كانت مهددة بالسقوط، قال رئيس الفاف: “يجب تطبيق إسقاط الفرق إلى الهواة، في حالة عدم امتلاك إجازات وتسديد حقوق الانخراط. وهو ما حدث في البطولة هذا الموسم، ولن نتساهل مع مشكل الإجازات”.

من جهة ثانية، أكد رئيس الفاف شرف الدين عمارة، أن المساعدات المالية التي تمنحها الدولة للاتحادية يجب أن توجه لفرق الهواة فقط، دون الأندية المحترفة. وقال: “الإعانات التي تتلقاها الفاف من الدولة، ووزارة الشبيبة والرياضة، ستخصص فقط لفرق الهواة، الأندية المحترفة هي شركات خاصة، ومن غير الطبيعي أن تعتمد على شركات أخرى لمنحها مساعدات”. وأضاف: “أتفهم مشاكل الفرق الهاوية، لكن الأندية المحترفة عليها القيام بمجهودات لتسيير في حدود إمكانياتها الخاصة”.