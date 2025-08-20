“ينام بين القبور”.. زوجة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها لهذا السبب

رفعت شابة مصرية دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة للانفصال عن زوجها الذي يمارس عادة غريبة جعلت حياتها مستحيلة معه وهي أنه ينام كل ليلة بين القبور.

وقالت السيدة التي تبلغ من العمر 32 سنة في دعواها أنها ارتبطت بزوجها منذ 7 سنوات، حيث تعرفت عليه من خلال أقاربها، وكان حينها يبدو إنسانا هادئا وخجولا ولكنه يميل للعزلة.

بعد سنتين، لم تتوقع الزوجة أن تتحول العزلة في حياة زوجها إلى سلوك مرضي، حيث بدأت تلاحظ أنه يختفي من البيت ليلا، ما جعلها تعتقد أن يقوم بخيانتها.

لكن المفاجأة عندما تعقبته ذات يوم، فاكتشفت أنه يذهب للمقابر، ويفرش ملاءة على الأرض، وينام هناك حتى الصباح، ثم يعود إلى المنزل وكأنه لم يفعل شيئًا.

وأضافت: “واجهته بالحقيقة فاعترف أنه يجد راحته وسط الموتى، وأنه يهرب من ضوضاء الدنيا ليعيش مع الصمت في المقابر”.

حاولت الزوجة إقناع زوجها بالعلاج أو حتى التوقف عن هذه العادة الغريبة، لكنه كان يرد عليها بأن الموتى أصدق من الناس، وأنه وجد راحته بينهم.

تابعت صاحبة الدعوى: “الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أصبح يطلب مني أن أرافقه، وأجلس بجواره بين القبور، وإذا رفضت يتهمني أنني لا أفهمه، ولا أقدره”.

أضافت:” كنت أعيش في رعب كل ليلة، لا أعرف إن كان سيعود للبيت أم يقرر البقاء هناك، ومع الوقت صرت أخاف من أن يفقد عقله، خاصة بعدما بدأ يتحدث عن الموتى وكأنه صديق مقرّب لهم”.

وأكدت الزوجة أن استمرار الحياة معه بات مستحيلا: “لم أعد أحتمل، البيت فقد معناه، والأمان اختفى، أنا أريد حياة طبيعية وسط ناس أحياء، وليس مع رجل يعتبر المقابر بيته الثاني”، بحسب ما نشره موقع ” المصري اليوم”.