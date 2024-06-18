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رياضة

ينتظر قرار الأهلي.. قندوسي يتلقى 3 عروض

عمر سلامي
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ينتظر قرار الأهلي.. قندوسي يتلقى 3 عروض
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أحمد قندوسي

أكدت تقارير إعلامية أن الدولي الجزائري أحمد قندوسي تلقى ثلاثة عروض لمغادرة الدوري المصري في الموسم المقبل.

ويلعب قندوسي على سبيل الإعارة في صفوف سيراميكا كليوباترا، وينتظر القرار النهائي من إدارة الأهلي لحسم مستقبله في الموسم المقبل.

وحسب موقع “كووورة” فإن قندوسي تلقى اتصالات من نادي الرجاء المغربي، بالإضافة إلى اتصال من أحد الأندية الفرنسية وعرض آخر من الدوري الجزائري.

وأضاف ذات المصدر أن قندوسي يميل لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، خاصة في ظل استدعائه للمنتخب الجزائري مؤخرا.

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