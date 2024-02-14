ينشطون ضمن جماعات الساحل.. إرهابيان يسلمان نفسيهما بالناحية السادسة

سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بالناحية السادسة، بينما تم توقيف آخر بذات المنطقة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 07 إلى 13 فيفري 2024، فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ويتعلق الأمر بكل من “أ. طاهر” و”ت. سيد أحمد” اللذان سلما نفسيهما للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

كما تم توقيف الإرهابي المسمى “ك. أحمد” بنفس الناحية العسكرية، حيث كان ينشط الإرهابيون ضمن جماعات إرهابية بالساحل.

وفي السياق ذاته، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 22 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي مجال محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 35 تاجر مخدرات منهم واحد من جنسية مغربية تم القبض عليه ببشار وبحوزته (207) كيلوغرام من الكيف المعالج وسلاح ناري.

كما تم ضبط 138 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب بالإضافة إلى 82998 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي من بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام، 230 شخصا وضبطت 36 مركبة و99 مولدا كهربائيا و76 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

الحصيلة كشفت كذلك عن توقيف 30 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و10 بنادق صيد و03 مسدسات آلية و18311 لتر من الوقود و33 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و53 قنطار من مادة التبغ و13836 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 28 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتوقيف 279 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.