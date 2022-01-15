ينقش حروف اسمه على كبد مرضاه.. منع جراح شهير من مزاولة مهنة الطب

أعلنت نقابة الأطباء في بريطانيا شطب جرّاح زراعة الأعضاء “سيمون برامهول” من السجل الطبي في البلاد بعد قيامه بنقش حروف اسمه على كبد مرضاه.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن الجراح، البالغ من العمر 53 عاما، اعترف بأنه يوقع بالأحرف الأولى من اسمه على كبد وأعضاء أخرى لمرضاه، أثناء عمليات جراحية يجريها، وأبرزها عمليات زراعة الكبد.

هذا وأدين بالاعتداء بالضرب عام 2017 في محكمة برمنغهام كراون بعد استخدام آلة شعاع الأرجون لتمييز الأعضاء أثناء عمله كجراح.

وبحسب مراجعة أجرتها محكمة الممارسين الطبيين (MPTS) تم التوصل إلى أن تصرفات الطبيب ناتجة عن الغطرسة المهنية ويجب محو اسمه من السجل الطبي وليس فقط تعليق عمله، مشيرة إلى أن الاعتداء الجسدي على مريضين يقوض بشكل خطير ثقة الناس بمهنة الطب، ويؤدي حتماً إلى تشويه سمعتها ككل.

ولفتت المحكمة إلى أن الطبيب “برامهول” أساء استغلال منصبه القائم على الثقة وقام بكتابة الأحرف الأولى من اسمه على أكبادهم المزروعة، في حين عانت إحدى الضحايا من أذى نفسي خطير نتيجة ما حدث ورفض مريض آخر التعامل مع الشرطة.

من ناحيته قال المدعى عليه في اعترافاته للشرطة: إنه قام بفعلته للتخفيف من توترات غرفة العمليات، وذلك بعد قيامه بعمليات زرع صعبة وطويلة في عام 2013، في حين رفضت المحكمة هذا الادعاء موضحة أنه ناتج عن الغطرسة المهنية.