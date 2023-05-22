يهدف لجعل المنتج الوطني بديلا عن الواردات.. انطلاق صالون المناولة

انطلقت الطبعة السادسة للصالون الوطني المنعكس للمناولة “سانيست”، اليوم 22 ماي، لتستمر إلى غاية 25 ماي في قصر المعارض، بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

وتشارك في هذا الصالون الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 80 شركة ومؤسسة وطنية، تعرض احتياجاتها من لوازم وخدمات، تسعى للوصول إليها عند منتجين ومقدمي خدمات محليين.

تحت شعار “الإبتكار المفتوح” سيكون هذا الصالون الفضاء الذي يتحول فيه العارضون إلى مشترين ويعرضون احتياجاتهم في شراء المنتجات، واللوازم والخدمات، في حين يتحول الزوار إلى بائعين يترددون على الصالون من أجل معرفة احتياجات المشترين والسعي إلى توفيرها لهم.

حسب المنظمين، فالهدف من هذا الصالون هو بالإضافة إلى السماح لأكبر عدد من الفاعلين الإقتصاديين بالإلتقاء، يتمثل في المساهمة في جعل الإنتاج الوطني بديلا عن الواردات، كذلك مضاعفة الإدماج والتكامل الصناعي الوطني بالإضافة إلى التعريف بإمكانات ومؤهلات الإنتاج الوطني.