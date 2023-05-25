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رياضة

يهمّ “أبناء العقيبة”

علي بهلولي
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يهمّ “أبناء العقيبة”
ح.م

يستعدّ شباب بلوزداد لِمواجهة مُنافسه نجم مقرة، بِرسم الدور نصف النّهائي لِمسابقة كأس الجزائر لِكرة القدم.

ويحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة أطوار هذه المباراة، السبت المقبل على الساعة السادسة مساءً.

وسخّرت إدارة نادي شباب بلوزداد 10 حافلات، لِنقل مُشجّعي فريقها الكروي إلى مدينة “الجسور المُعلّقة”.

وتنطلق السفرية البرّية السبت المُقبل على الساعة التاسعة إلا الربع صباحا، بِجوار ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر.

وسيكون التنقّل عبر هذه المركبات مجّانا، بِشرط أن يُظهر المُشجّع حيازته لِتذكرة المباراة.

ويطمح مسؤولو نادي “أبناء العقيبة” لِحصد ثنائية لقب البطولة وكأس الجمهورية، هذا الموسم.

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