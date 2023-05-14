يهمّ أنصار اتحاد العاصمة

يُباع جزءٌ من تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وضيفه نادي أسيك ميموزا الإيفواري، بِشبابيك ملعب “عمر حمادي” بِبولوغين.

وتُجرى عملية البيع هذا الإثنين انطلاقا من منتصف النهار، حيث رُصدت 10 آلاف تذكرة، بِسعر 500 دينار للبطاقة الواحدة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد طرحت في تاريخ سابق التذاكر للبيع عبر منصّتها الإلكترونية، قبل أن تسحب جزءًا منها للبيع بِالطريقة التقليدية، بناءً على طلب من إدارة نادي اتحاد العاصمة.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة سهرة الأربعاء المقبل، لِحساب إياب نصف نهائي كأس”الكاف”.

هذا ومنح اتحاد الكرة الجزائري إدارة نادي “سوسطارة” الضّوء الأخضر، لِإجراء التدريبات بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى. بِالنّظر إلى أهمّية المباراة.