يهمّ أنصار المولودية

قدّمت رابطة الكرة المحترفة توضيحات، بِشأن مباراة مولودية الجزائر والجار نجم بن عكنون.

وكان يُفترض تنظيم هذه المباراة ما بين الـ 9 والـ 11 من فيفري الماضي، لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة الوطنية، لكنّها تأجّلت.

وأعلنت الرّابطة، السبت، عن تنظيم هذه المباراة بِملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء، الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة والنّصف بعد الظهر.

وخصّص المُنظّمون 3 آلاف تذكرة لِأنصار المولودية، على أن تُباع هذا الإثنين انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، على مستوى شبابيك ملعب “5 جويلية 1962”.

وتتّسع المنشأة الرياضية للدّار البيضاء لِنحو 16 ألف مُتفرّج، عِلما أن نجم بن عكنون هو النادي المستضيف.

وبعيدا عن هذه المواجهة، عدّلت الرّابطة تاريخَي مقابلتَين أُخريَين عن الجولة الـ 21، وهما: شبيبة الساورة والزّائر فريق مولودية الجزائر، ونادي البارادو مع الجار نجم بن عكنون، بِإجرائهما في الـ 25 من مارس الحالي، بدلا من اليوم الذي يسبق هذا التاريخ.

وتُقام باقي لقاءات الجولة ما بين الـ 23 والـ 24 من مارس الحالي.