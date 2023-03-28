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رياضة

يهمّ أنصار شباب المشرية وشبيبة تيارت

علي بهلولي
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يهمّ أنصار شباب المشرية وشبيبة تيارت

ينقل التلفزيون العمومي الجزائري لِأوّل مرّة هذا الموسم، مباراة على المباشر تنتمي إلى بطولة القسم الثاني لِكرة القدم.

ويتعلّق الأمر بِمواجهة شبيبة تيارت والضيّف شباب المشرية، المُبرمجة الجمعة المقبلة على الساعة الثالثة بعد الظهر. حيث ستُنقل عبر القناة التلفزيونية الرّابعة.

ويحتضن ملعب “قايد أحمد” بِتيارت أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الـ 23 من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- غرب”.

ويتموقع شباب المشرية ثانيا بِرصيد 48 نقطة رفقة شبيبة تيارت، ويتصدّر نجم بن عكنون لائحة الترتيب بِرصيد 49 نقطة. قبل 8 جولات عن إسدال الستار.

وتتفوّق المشرية على تيارت استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+19/ +18).

وجاء قرار النّقل المباشر، بعد مفاوضات جمعت بين مسؤولي التلفزيون العمومي ورابطة كرة القدم لِقسم الهواة.

وقالت رابطة الرئيس علي مالك إن إدارة التلفزيون ترغب أيضا في نقل ملخّصات، عن ما تبقّى من مقابلات بطولة القسم الثاني.

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