يهمّ أنصار فريق اتحاد الحراش

أصدرت إدارة نادي اتحاد الحراش مساء الإثنين بيانا، له صلة بِالملعب ويهمّ أنصار فريقها الكروي.

وكان الاتحاد قد خاض مباراة الجولة الأولى عن بطولة القسم الثاني للموسم الجديد، بِملعب “مولود زروقي” بِالكاليتوس، وفي الجولة الموالية عاد إلى ميدانه “1 نوفمبر 1954” بِالمحمدية، لكن دون حضور الجمهور، لِكون المنشأة الرياضية الأخيرة غير مؤهّلة.

وقالت إدارة نادي اتحاد الحراش: “تُعلم إدارة اتحاد الحراش جماهير الفريق الوفية أنها عقدت اجتماعا، مع رئيس بلدية المحمدية والسلطات المحلية والأمنية و الوالي المنتدب لدائرة دار البيضاء بخصوص ملعب أول نوفمبر”.

وأضافت: “وقد تم الاتفاق بين رئيس الفريق سفيان طواهرية ورئيس بلدية المحمدية على كراء الملعب لمدة طويلة، على أن تتكفل إدارة الفريق بتسييره والقيام بالترميمات والإصلاحات الضرورية لتأهيله بحضور الجمهور”.

وختمت البيان تقول: “وترجو الإدارة من السلطات المحلية لبلدية المحمدية تسريع الإجراءات من أجل مباشرة الأشغال في أقرب الآجال، حتى يعود جمهورنا العريق إلى مدرجات ملعبه التاريخي”.