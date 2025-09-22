-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

يهمّ أنصار فريق اتحاد الحراش

الشروق الرياضي
  • 184
  • 0
يهمّ أنصار فريق اتحاد الحراش
ح.م

أصدرت إدارة نادي اتحاد الحراش مساء الإثنين بيانا، له صلة بِالملعب ويهمّ أنصار فريقها الكروي.

وكان الاتحاد قد خاض مباراة الجولة الأولى عن بطولة القسم الثاني للموسم الجديد، بِملعب “مولود زروقي” بِالكاليتوس، وفي الجولة الموالية عاد إلى ميدانه “1 نوفمبر 1954” بِالمحمدية، لكن دون حضور الجمهور، لِكون المنشأة الرياضية الأخيرة غير مؤهّلة.

وقالت إدارة نادي اتحاد الحراش: “تُعلم إدارة اتحاد الحراش جماهير الفريق الوفية أنها عقدت اجتماعا، مع رئيس بلدية المحمدية والسلطات المحلية والأمنية و الوالي المنتدب لدائرة دار البيضاء بخصوص ملعب أول نوفمبر”.

وأضافت: “وقد تم الاتفاق بين رئيس الفريق سفيان طواهرية ورئيس بلدية المحمدية على كراء الملعب لمدة طويلة، على أن تتكفل إدارة الفريق بتسييره والقيام بالترميمات والإصلاحات الضرورية لتأهيله بحضور الجمهور”.

وختمت البيان تقول: “وترجو الإدارة من السلطات المحلية لبلدية المحمدية تسريع الإجراءات من أجل مباشرة الأشغال في أقرب الآجال، حتى يعود جمهورنا العريق إلى مدرجات ملعبه التاريخي”.

مقالات ذات صلة
زروقي يساهم في فوز ناديه تفينتي على سبارتا روتردام

زروقي يساهم في فوز ناديه تفينتي على سبارتا روتردام

الساورة وصيفا ومتاعب البيّض تتفاقم

الساورة وصيفا ومتاعب البيّض تتفاقم

18 أكتوبر المقبل تاريخ إجراء لقاء “السوبر الإفريقي”

18 أكتوبر المقبل تاريخ إجراء لقاء “السوبر الإفريقي”

“هذه الميدالية أهديها لكل الشعب الجزائري”

“هذه الميدالية أهديها لكل الشعب الجزائري”

الرابطة المحترفة الأولى.. مستقبل رويسات وأولمبيك أقبو في الصدارة

الرابطة المحترفة الأولى.. مستقبل رويسات وأولمبيك أقبو في الصدارة

ودّيتان للمنتخب المحلي مع فلسطين

ودّيتان للمنتخب المحلي مع فلسطين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد