يهمّ أنصار مولودية الجزائر

قالت رابطة الكرة المحترفة، الأربعاء، إنها ألغت العقوبة المُسلّطة على فريق مولودية الجزائر، القاضية بِخوض مباراة بِمدرجات شاغرة.

وكانت لجنة الانضباط في الـ 6 من جوان الماضي، قد سلّطت على المولودية عقوبة إجراء مباراة بِلا جمهور، انطلاقا من الموسم المقبل.

وهكذا يُمكن لـ “الشناوة” حضور وقائع مباراة فريقهم المولودية، أمام الضيف نادي اتحاد بسكرة، بِرسم الجولة الثانية من عمر بطولة القسم الأوّل، المنافسة التي تنطلق في الـ 26 من أوت المقبل. فيما يلعب “العميد” الجولة الأولى بِبشار أمام شبيبة الساورة.

للإشارة، فإن مولودية الجزائر لعبت مقابلتَيها الأخيرتَين داخل القواعد، من عمر بطولة الموسم المُنقضي (أمام الزائرَين فريقَي شبيبة القبائل ومولودية وهران)، بِمدرجات شاغرة. وذلك بِسبب عقوبة سلّطتها لجنة الانضباط.