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رياضة

يهمّ اتحاد العاصمة.. هذا هو حكم ذهاب نهائي كأس “الكاف”

علي بهلولي
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يهمّ اتحاد العاصمة.. هذا هو حكم ذهاب نهائي كأس “الكاف”
الأرشيف
حكم الساحة الكونغولي جون جاك ندالا نغامبو.

اتّضحت، الإثنين، هُوِية حكّام مباراة فريق اتحاد العاصمة ومُضيّفه نادي يانغ أفريكانز التنزاني.

وتُجرى هذه المباراة بِمدينة دار السلام التنزانية، في الـ 28 من ماي الحالي. لِحساب ذهاب نهائي كأس “الكاف”.

وتنطلق هذه المواجهة على السّاعة الرّابعة عصرا بِالتوقيت التنزاني، والثانية بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري.

ويتمثّل الطاقم في حكم السّاحة جون جاك ندالا نغامبو من الكونغو الديموقراطية، ومُساعدَيه: مواطنه أوليفيي سافاري والجنوب إفريقي زاكيلي توسي.

ويملك حكم الساحة جون جاك ندالا نغامبو (35 سنة) الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2013.

ويُشير تاريخ الـ 29 من أفريل الماضي إلى موعد آخر مباراة دولية أدارها الحكم جون جاك ندالا نغامبو، وجمعت بين فريق شبيبة القبائل ومُضيّفه الترجي التونسي (انتهت بِنتيجة 1-1)، لِحساب إيّاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

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