يهمّ الجزائر بِخصوص البطولة الإفريقية أشبال

تحتضن الجزائر بطولة إفريقيا أشبال لِكرة القدم، في فترة ما بين الـ 29 من أفريل والـ 19 من ماي المقبلَين.

ويُشارك في هذه البطولة في أمر غير مسبوق 12 منتخبا، بينهم الفريق الوطني الجزائري لِصنف أقلّ من 17 سنة. على أن يتأهّل رباعي نصف النهائي إلى منافسة كأس العالم أشبال المُبرمجة في نوفمبر المقبل.

وكان يُفترض أن تحتضن البيرو مونديال صنف أقلّ من 17 سنة، لكن “الفيفا” أصدرت، الإثنين، بيانا فحواه تجريد هذا البلد من تنظيم المنافسة المذكورة.

وفسّرت هيئة الرئيس جياني أنفونتينو القرار بِعدم قدرة البيرو على الالتزام بِتعهّداتها، في توفير شروط إنجاح مونديال الأشبال، على غرار تأخّر تشييد وترميم الملاعب ومراكز التدريب ومنشآت أخرى.

واختتم الاتحاد الدولي لِكرة القدم البيان، قائلا إنّه سيُعلن عن البلد البديل الذي سيستضيف كأس العالم أشبال، في أقرب الآجال.