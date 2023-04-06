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رياضة

يهمّ الجزائر بِخصوص “كان” 2025

علي بهلولي
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يهمّ الجزائر بِخصوص “كان” 2025
ح.م
مُجسّم كأس أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، الخميس، عن تاريخ الإعلان عن مُستضيف نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة 2025.

ومعلوم أن الجزائر ترشّحت في تاريخ سابق لِتنظيم هذه البطولة القارّية لِكرة القدم، في مضمار يضمّ أيضا ملفّات زامبيا، ونيجيريا مع البنين (ثنائيا)، والمغرب.

وقالت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي إنها ستُعلن عن البلد الذي يحتضن “كان” 2025، وكذلك مُستضيف طبعة 2027 (دفعة واحدة)، قبل شهر سبتمبر المقبل. دون أن تضبط التاريخ بِدقّة. مُشيرة إلى أنها افتتحت باب الترشّح لِإقامة كأس أمم إفريقيا 2027.

جاء ذلك على هامش آخر اجتماع عقده الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، بِمقرّه الذي يقع في مصر.

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