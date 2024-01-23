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رياضة

يهمّ الجماهير الجزائرية المتواجدة في بواكي

عمر سلامي
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يهمّ الجماهير الجزائرية المتواجدة في بواكي
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جماهير المنتخب الوطني في مدرجات ملعب السلام ببواكي

دعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الجماهير الجزائرية المتواجدة في مدينة بواكي، بالتوجه إلى المدرجات المخصصة لهم، في مباراة موريتانيا.

وقالت “الفاف” في بيان لها: ” تحسبا لمباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره الموريتاني في إطار الجولة الثالثة من نهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، يدعو الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجماهير المتواجدة بمدينة بواكي لمساندة الخضر بالتوجه للمدخل رقم “O 2 ” لملعب السلام عند الساعة 18:00، وهذا ما يسمح للمشجعين التوجه نحو المدرجات المخصصة لهم”.

وأضافت في بيانها: ” واستجاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لطلب نظيره الجزائري بغاية ضمان أفضل الظروف للجماهير الجزائرية، كما يطلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم من المشجعين احترام نصائح المنظمين وتقديم أفضل صورة عن بلدنا”.

ويواجه “المحاربون”سهرة الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة، منتخب موريتانيا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 كوت ديفوار.

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