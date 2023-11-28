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رياضة

يهمّ الجمهور الجزائري في “كان” 2024

علي بهلولي
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يهمّ الجمهور الجزائري في “كان” 2024
ح.م

كشفت اللّجنة الإيفوارية المُنظّمة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، عن أسعار تذاكر المقابلات.

وتحتضن بلاد ساحل العاج البطولة الإفريقية لِكرة القدم، ما بين الـ 13 من جانفي والـ 11 من فيفري 2024. بعد أن جهّزت 6 ملاعب تقع في 5 مدن.

وقال نائب رئيس اللّجنة إدريس ديالو في أحدث تصريحات أدلى بها ونشرتها هيئته، إن الأسعار ضُبطت وفقا لِفئتَين: الأولى خاصة بِالمقابلات التي تُجرى بِمدينة أبيدجان، والثانية خاصة بِالمواجهات التي تحتضنها المدن الأربع الأخرى، بينها بواكي معقل لقاءات المنتخب الوطني الجزائري.

وبِشأن أسعار تذاكر الفئة الثانية التي تهمّ مُشجّعي”مُحاربي الصّحراء”، فمبلغها يتراوح بِالدّينار الجزائري ما بين 224 و3357.

وتختلف هنا الأسعار استنادا إلى وضعية المُتفرّج في المدرّجات، وأيضا الطّابع الذي تكتسيه المواجهة (دور المجموعات، ثمن، ربع..).

أمّا أسعار الفئة الأولى، فتتراوح قيمتها بِالدّينار الجزائري ما بين 672 و4476. عِلما أن اللّقاء النّهائي يُجرى بِأبيدجان.

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