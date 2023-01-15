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رياضة

يهمّ الجمهور المُتوجّه إلى ملعب قسنطينة

الشروق الرياضي
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يهمّ الجمهور المُتوجّه إلى ملعب قسنطينة
ح.م
ملعب "محمد حملاوي" بِقسنطينة قبيل مباراة غانا ومدغشقر.

يحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة الأحد على الساعة الثامنة ليلا، مباراة المنتخب المحلّي الغاني ونظيره من مدغشقر.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات، لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

ويُمكن للجمهور القسنطيني أو الجزائري عموما أو حتى الأجانب الرّاغبين في حضور مباراة غانا ومدغشقر للعناصر المحلّية، ومتابعتها من المدرجات. أن يستقلّوا حافلات خصّصتها لهم مديرية النقل لِولاية قسنطينة (ذهابا وإيابا)، وذلك وفقا للجدولَين المُدرجَين أدناه.

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