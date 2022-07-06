يهمّ الجمهور.. حفل اختتام الألعاب المتوسّطية بِوهران

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني مساء الثلاثاء بيانا، حول حفل اختتام ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022.

ويُجرى الحفل سهرة الأربعاء، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران “ميلود هدفي”.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن جملة من الإجراءات التنظيمية، كما جاء في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

– الدخول إلى الملعب ابتداءً من الساعة الـ 11 صباحا.

– الدخول إلى الملعب مشروط باستظهار التذكرة الإلكترونية المعتمدة من طرف اللجنة المُنظّمة.

–كلّ مَن لا يحوز على التذكرة يُمنع من الدخول إلى الملعب.

وضع مخطّط خاص بِحركة المرور على النحو التالي:

– تحويل حركة المرور من الطريق الوطني رقم 11 القادم من مستغانم، باتجاه الطريق الاجتنابي الخامس 5éme périphérique.

– تحويل حركة المرور من محور الدوران حسناوي على مستوى الطريق الاجتنابي الرابع 4éme périphérique، نحو الطريق الوطني رقم 11 بإتجاه مستغانم.

– تحويل حركة المرور للقادمين من محور الدوران كنستال باتجاه الطريق الاجتنابي الرابع 4éme périphérique، مع توجيه جميع المركبات للمرور نحو النفق.

– المركبات القادمة من محور المشتلة، بإمكانها التوجه نحو الطريق الوطني رقم 11، أو التوجه نحو الطريق الإجتنابي الرابع 4éme périphérique.