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رياضة

يهمّ الجمهور عشية مباراة الجزائر ومالي

الشروق الرياضي
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يهمّ الجمهور عشية مباراة الجزائر ومالي

أصدرت المديرية العامّة للأمن الوطني، الثلاثاء، بيانا عشية المباراة الودّية بين المنتخب الوطني الجزائري ومُنافسه المالي.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِمدينة وهران أطوار هذه المباراة التحضيرية، الأربعاء انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا.

وجاء في البيان ما يلي:

فَتْحُ أبواب الملعب سيكون ابتداءً من الساعة منتصف نهار الأربعاء (سا: 12.00).

على كل شخص لا يحوز تذكرة مُقتناة من المنصّة الإلكترونية (تذكرتي)، الامتناع عن التنقّل إلى الملعب أو التواجد بِمحيطه.

وجوب استظهار بطاقة الهُوِّية والتذكرة.

يجب أن تكون البيانات المُدوّنة على التذكرة مُطابقة لِبطاقة الهُوِية.

التذكرة صالحة لِشخص واحد فقط، حتى بِالنسبة للعائلات.

تسخير تشكيل شرطي عبر كامل مُحيط الملعب، لِتسهيل سير المركبات وتوجيه المناصرين الرّاجلين الحاملين للتذاكر.

تهيب المديرية العامة للأمن الوطني بِالمناصرين، إلى ضرورة اتّباع الإجراءات التنظيمية المُتّخذة في هذا الشأن.

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