يهمّ “الخضر”.. ضبط تاريخَي قرعة وتصفيات “كان” 2023

كشفت “الكاف”، الجمعة، عن تاريخ سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وأيضا مواعيد الجولات.

ويُفترض أن تحتضن كوت ديفوار نهائيات البطولة الإفريقية في صيف 2023.

وتسحب “الكاف” قرعة التصفيات مساء الـ 19 من أفريل الحالي، بينما تُجرى المنافسة بِصيغة 6 جولات، على النّحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية: ما بين الـ 30 من ماي والـ 14 من جوان 2022.

الجولتان الثالثة والرابعة: ما بين الـ 19 والـ 27 من سبتمبر 2022.

الجولتان الخامسة والسادسة: ما بين الـ 20 والـ 28 من مارس 2023.

وسيلعب المنتخب الوطني الجزائري مع ثلاثة فرق في مجموعة واحدة، ويتأهّل بعدها رائد ووصيف الفوج إلى نهائيات “كان” 2023.