يهمّ “الخضر”.. هذه هي نتائج الفحص الطبي لِإصابة ميسي

بِالسرعة الإلكترونية، خضع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي لِفحص طبي، ظهرت نتائجه مساء الإثنين.

وكان المهاجم ميسي قد تعرّض لِإصابة على مستوى الساق اليسرى في ساعة مبكّرة من صباح الإثنين، لمّا اضطّر للخروج في الدقيقة الـ 73 من عمر مباراة فريقه إنتر ميامي والزائر اتحاد فيلاديلفيا، بِرسم منافسة البطولة الأمريكية.

وحبست جماهير الكرة الأرجنتينية أنفاسها بعد علمها بِهذه الإصابة، مثلما هو الشأن للناخب الوطني ليونيل سكالوني. خاصة وأنها جاءت عشية مونديال 2026.

واستنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية، عانى ميسي من شدّ عضلي بسيط، وسيلعب المونديال والمقابلات الودية التي تسبقه دون أيّ عائق.

ومعلوم أن الأرجنتين ستواجه المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا في الـ 17 من جوان المقبل، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات. ضمن فوج يضم أيضا فريقَي النمسا والأردن.

