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رياضة

يهمّ الشباب الجامعي المُختصّ في الطبّ الرّياضي

علي بهلولي
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يهمّ الشباب الجامعي المُختصّ في الطبّ الرّياضي
ح.م

أمر وزير الشباب والرياضة عبد الرّحمان حمّاد، الإثنين، بِفتح 12 منصبا ماليا في تخصّص طب رياضي.

وسيشتغل أصحاب هذه المناصب بِالمركز الوطني للطب الرياضي، الذي يقع في بلدية بوزريعة بِالعاصمة.

جاء ذلك على هامش زيارة قام بها الوزير حمّاد إلى مركز الطب الرياضي بِالعاصمة (الصور الثلاث المُدرجة).

وسيُكمل صاحب برونزية الوثب العالي في أولمبياد مدينة سيدني الأسترالية عام 2000 “خَيْرَهُ”، بِإرفاق هذا الإعلان بِالكشف عن تاريخ إجراء المسابقة، ومراقبة العملية، ثم متابعة إجراءات التوظيف، تفاديا لـ…

وأعلن الوزير حمّاد أيضا عن اقتراب موعد تدشين مركزَين آخرَين في التخصّص ذاته، بِولايتَي قسنطينة وتلمسان.

وسيكون المركزَين الجديدَين بِشرق وغرب الوطن بِمثابة “جرعة أوكسجين”، تُخفّف الضّغط عن مركز العاصمة.

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