يهمّ المنتخب الوطني الأولمبي لِكرة القدم

أعلنت اللجنة الدولية الأولمبية، الأربعاء، عن قرار هامّ يخصّ رياضة كرة القدم.

جاء ذلك على هامش أشغال المكتب التنفيذي للجنة الدولية الأولمبية.

وهكذا تقرّر خفض عدد منتخبات كرة القدم رجال إلى 12 فريقا، بدلا من 16 منتخبا. وذلك انطلاقا من نسخة مدينة لوس أنجلس الأمريكية في صيف 2028.

وعلى العكس من ذلك، تمّ رفع عدد المنتخبات نساء إلى 16 فريقا، بدلا من 12 منتخبا.

وبِخصوص كرة القدم الإفريقية، فكانت تُمثل في الأولمبياد بِثلاثة مقاعد (منتخبات) ونصف المقعد لدى الرجال، وفريقَين عند الإناث. ما يستلزم بِالضرورة في طبعة 2028، خفض عدد منتخبات الرجال، ورفع حصة النساء.

وفسّرت اللجنة الدولية الأولمبية هذا القرار بِعدم شعبية كرة القدم الرجالية في هذه التظاهرة العالمية، وأيضا تشجيع اللعبة لدى صنف النساء. عِلما أن الهيئة ستترأسها الزيمبابوية كيرستي كوفنتري انطلاقا من الفاتح من جوان المقبل، خلفا للألماني توماس باخ، بعد أن فازت مُؤخّرا في الجمعية العامة الانتخابية للجنة الدولية الأولمبية.