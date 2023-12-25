-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

يهمّ المُتفرّج الجزائري في كأس إفريقيا

علي بهلولي
  • 357
  • 0
يهمّ المُتفرّج الجزائري في كأس إفريقيا
ح.م

ينقل التلفزيون العمومي الجزائري 17 مباراة لِكرة القدم على المباشر، في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وتحتضن كوت ديفوار هذه البطولة الكروية القارّية، ما بين الـ 13 من جانفي والـ 11 من فيفري المقبلَين. بِتنظيم 52 مباراة.

وتعرض إدارة التلفزيون العمومي المقابلات عبر القناة الأرضية (الأولى)، مع بثّ كلّ لقاءات المنتخب الوطني الجزائري على المباشر، ومهما كان الدور الذي بلغه رجال جمال بلماضي.

وتشكّل كالتّالي جدول مقابلات “مُحاربي الصّحراء” في دور المجموعات، بِالتوقيت الجزائري، وبِملعب “السّلام” بِمدينة بواكي الإيفوارية:

الـ 15 من جانفي 2024، على الساعة التاسعة ليلا:

الجزائر – أنغولا

الـ 20 من جانفي 2024، على الساعة الثالثة بعد الظهر:

الجزائر – بوركينا فاسو.

الـ 23 من جانفي 2024، على الساعة التاسعة ليلا:

الجزائر – موريتانيا.

مقالات ذات صلة
الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية غرداية

الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية غرداية

بن طالب يستنجد بمحضر بدني قبل “الكان”

بن طالب يستنجد بمحضر بدني قبل “الكان”

يايا توري يرشح هذه المنتخبات للتتويج بـ”كان” كوت ديفوار

يايا توري يرشح هذه المنتخبات للتتويج بـ”كان” كوت ديفوار

دورة دولية تنتظر رجال بلماضي في مارس 2024

دورة دولية تنتظر رجال بلماضي في مارس 2024

تقني إيطالي يدعو إلى اتّخاذ قرار يهمّ بن ناصر

تقني إيطالي يدعو إلى اتّخاذ قرار يهمّ بن ناصر

هذه هي أسباب وتفاصيل الحادث المروّع الذي حدث لمولودية البيض

هذه هي أسباب وتفاصيل الحادث المروّع الذي حدث لمولودية البيض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد