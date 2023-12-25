يهمّ المُتفرّج الجزائري في كأس إفريقيا

ينقل التلفزيون العمومي الجزائري 17 مباراة لِكرة القدم على المباشر، في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وتحتضن كوت ديفوار هذه البطولة الكروية القارّية، ما بين الـ 13 من جانفي والـ 11 من فيفري المقبلَين. بِتنظيم 52 مباراة.

وتعرض إدارة التلفزيون العمومي المقابلات عبر القناة الأرضية (الأولى)، مع بثّ كلّ لقاءات المنتخب الوطني الجزائري على المباشر، ومهما كان الدور الذي بلغه رجال جمال بلماضي.

وتشكّل كالتّالي جدول مقابلات “مُحاربي الصّحراء” في دور المجموعات، بِالتوقيت الجزائري، وبِملعب “السّلام” بِمدينة بواكي الإيفوارية:

الـ 15 من جانفي 2024، على الساعة التاسعة ليلا:

الجزائر – أنغولا

الـ 20 من جانفي 2024، على الساعة الثالثة بعد الظهر:

الجزائر – بوركينا فاسو.

الـ 23 من جانفي 2024، على الساعة التاسعة ليلا:

الجزائر – موريتانيا.