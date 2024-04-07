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رياضة

يهمّ جماهير اتحاد العاصمة

عمر سلامي
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يهمّ جماهير اتحاد العاصمة
أرشيف
أنصار اتحاد العاصمة

تعوّل إدارة اتحاد العاصمة على حضور جماهيري كبير، سهرة الأحد في ملعب 5 جويلية، لمنح الدعم اللازم لأشبال غاريدو من أجل تجاوز عقبة ريفرز النيجيري والتأهل إلى نصف نهائي كأس “الكاف”.

وقالت إدارة الإتحاد عبر الصفحة الرسمية للنادي على “فايسبوك”، أن عملية بيع تذاكر المباراة عبر منصة “تذكرتي” ستتواصل إلى غاية الأحد على الساعة السادسة مساء.

وسواجه اتحاد العاصمة، ضيفه ريفرز النيجيري سهرة الأحد، بداية من العاشرة ليلا، بملعب 5 جويلية، وعينه على تدارك هزيمة الذهاب بهدف لصفر، وتحقيق التأهل إلى نصف نهائي كأس “الكاف”.

من جهة أخرى، قام الرئيس المدير العام لمجمع سربور برفقة رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة كمال حسينة بزيارة التشكيلة، خلال الحصة التدريبية لسهرة السبت بمركز تحضير المنتخبات الوطنية العسكرية بن عكنون، حيث ألقوا كلمة تحفيزية على اللاعبين من أجل ضرورة التأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية.

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