يهمّ جماهير بطولة القسم الثاني

يهمّ جماهير بطولة القسم الثاني

نشرت رابطة كرة القدم لِقسم الهواة بيانا، يهم جماهير أندية بطولة الدرجة الثانية.

وتنطلق بطولة القسم الثاني للموسم الجديد بِفوجَيها “وسط- شرق” و”وسط- غرب”، السبت المقبل.

وقالت رابطة الرئيس أحمد خرشي إن جماهير الفرق الزائرة ممنوعة من ارتياد ملاعب مقابلات أنديتها، طوال فعاليات مرحلة الذهاب. بِعبارة أُخرى، سيقتصر الحضور خلال هذه الفترة على مشجعي الفرق المحلية.

وأمرت رابطة كرة القدم لِقسم الهواة الأندية المستضيفة، بِبيع نسبة 75% فقط من التذاكر. وفسّرت القرار بـ ” من أجل تسهيل وصول المتفرجين إلى المدرجات في ظروف أفضل”.

هذا ولا تزال 3 أندية لم تستقر بعد على ملعب يحتضن مقابلاتها في الجولة الأولى، وهي: اتحاد الحراش الذي يواجه الزائر فريق مولودية سعيدة، واتحاد خميس الخشنة الذي يتبارى مع الضيف اتحاد بسكرة، ونجم التلاغمة الذي يواجه الزائر اتحاد عنابة.

وبالمقابل، تُجرى مقابلتان بِمدرجات شاغرة: رائد القبة مع ضيفه وداد مستغانم بِملعب “محمد بن حداد”، ونصر حسين داي مع الزائر وداد تلمسان بِميدان “20 أوت 1955”.

